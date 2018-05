Conferencia en la Universidad Sun Yat-sen sobre 'China y Latinoamérica'

La Universidad Sun Yat-sen fue fundada por la Dr. Sun Yat-sen en 1924. Es un centro de investigación, académico y cultural importante del Sur de China. Se encuentra bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación de la República Popular China, y con el firme apoyo tanto del Ministerio como de la Provincia de Guangdong. Posee cinco campus en las ciudades de Guangzhou, Zhuhai y Shenzhen.

Fue en el campus de Zhuhai donde se desarrolló recientemente la conferencia: "China and Latin America: New Appoaches and interactions for a growing cooperation" (11 y 12 de mayo de 2018).

Esta conferencia se nutrió casi completamente de uno de los Grupo de Trabajo de Clacso llamado Teología, ética y política encabezado por la Dr. Emilce Cuda.

Si bien el título no reflejaba los intereses de la totalidad de los participantes, las exposiciones giraron sobre temas referidos a la Teología, la Ética y la Política. Es para resaltar que es la primera conferencia que trata temas de Teología en China desde el año 1949, cuando se produjo la Revolución comunista liderada por Mao Tse Tung.

Desde entonces, cualquier referencia a la teología o religión eran sistemáticamente censuradas, hecho por el cual ha sido obligatorio modificar su título original y algunos títulos de las ponencias.

A pesar de las dificultades previas, como el recorte del presupuesto o el intento de reducir al mínimo la cantidad de invitados, la conferencia fue un éxito puesto que en los últimos meses el control ideológico se ha reforzado en China, sobre todo después de XIX congreso del partido comunista chino (octubre de 2017).

Los participantes fueron: Juan Carlos Scannone; Emilce Cuda (UNAJ, UBA); Enrique del Percio (USAL); Emmanuel Taub (UBA); Hernán Borisonik (UBA); Peter Casarella (Notre Dame); William Cavanaugh (DePaul); Genaro Zalpa (Univ. Aguas Calientes); Élio Gasda (FAJE); Pablo Baisotti (Sun Yat sen) y Ricardo Martínez Esquivel (UCR).