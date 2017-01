El arzobispo de Tánger denuncia dos muertos y un herido grave tras el último salto a la valla de Ceuta

(Jesús Bastante).- "Te lo decía, que nos estaban hurtando la verdad; aunque no podía imaginar qué verdad intentaban ocultar: dos muertos y uno para quien el mundo ya nunca será como era". El arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, denunció ayer que el salto de la valla de Ceuta que llevaron a cabo doscientos inmigrantes en Nochevieja se saldó con dos víctimas mortales.

En un escrito publicado en su perfil de Facebook, el prelado señala cómo, aunque "el Gobierno acusa a los subsaharianos de haber actuado de forma extremadamente violenta y organizada", él mismo ha podido comprobar que se trata de "chicos a los que jamás vi armados de nada más que de hambre, frío y suciedad".

Agrelo, que subió a Beliones (lugar en el que se congregan los inmigrantes ilegales antes de acometer el salto a las concertinas), denuncia "el fondo de un mundo que a todos se nos oculta suben las sombras: ha habido dos muertos, uno de Camerún, otro de Guinea Conakry; y un chico de Camerún ha perdido un ojo".

"Un obispo no puede dejar que le roben la alegría. Me lo dice hoy el papa Francisco y me lo ha dicho siempre mi fe", subraya el arzobispo de Tánger, quien desvela su oración con la Virgen después de los hechos:"Te lo decía, que nos engañaban, que tus hijos no tienen barras de hierro para amenazar a nadie; que hace falta mucha fatalidad para que alguien, que justamente va protegido de pies a cabeza, pierda un ojo por una pedrada. Te lo decía, que nos estaban hurtando la verdad; aunque no podía imaginar qué verdad intentaban ocultar: dos muertos y uno para quien el mundo ya nunca será como era".

"En esta guerra de la iniquidad contra los pobres, las armas más poderosas son la censura y la mentira", concluye el prelado. "Un grito se oye en Beliones, llanto y lamentos grandes; África llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven".

Éste es el escrito-denuncia de monseñor Agrelo:



La censura y la mentira: armas contra los pobres.