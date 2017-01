Los evangélicos se plantean acudir al Constitucional para obtener su casilla en el IPRF

(Jesús Bastante/Agencias).- El fallo del Tribunal Supremo que no ve "discriminación" en el hecho de que los evangélicos no gocen de una casilla en el IPRF, mientras que sí la tiene la Iglesia católica, ha causado malestar entre los representantes de las confesiones cristianas no católicas. Así, la FEREDE ha anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional para que Hacienda les reconozca el derecho a contar con esta opción de financiación.

El fallo del Supremo, que confirma uno anterior de la Audiencia Nacional, se produce un día después de que el Ministerio de Justicia anunciara que planea abrir la opción de las casillas para las confesiones "de notorio arraigo" en nuestro país: evangélicos, musulmanes, judíos, budistas, mormones, ortodoxos y Testigos de Jehová.

"Lo lamentamos pero no nos sorprende y vamos a seguir luchando por lo que creemos que es una cuestión de principios. Aquí no estamos haciendo cálculos de si nos conviene económicamente o no esa forma de financiación, no se trata de eso. Se trata de que nos parece discriminatorio", ha explicado a Europa Press el responsable de Comunicación de FEREDE, Jorge Fernández, quien añade que podrían llegar, si hace falta, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Para Fernández, la sentencia del Tribunal Supremo no entra en el fondo del planteamiento, el de vulneración de los derechos fundamentales y la discriminación que, en su opinión, supone que la Iglesia católica disponga de una casilla en el IRPF y el resto de confesiones no, sino que "se centra en el derecho a la petición" al que los protestantes se acogieron.

Todo ello se produce mientras el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera García-Canturri, anunciaba que durante esta legislatura plantearán al Ministerio de Hacienda la posibilidad de extender la casilla del IRPF a otras siete confesiones aparte de la católica. En concreto, a las que tienen reconocido notorio arraigo: musulmanes, judíos, evangélicos, mormones, budistas, ortodoxos y testigos de Jehová.

Un anuncio que los evangélicos ven "positivo", aunque temen que Hacienda vuelva a negarse a esta petición. "Nos parece bien que Javier Herrera diga que lo va a llevar. Lo que pasa es que no hay una voluntad política. ¿Qué va a decir Hacienda? Esa es la pregunta, si lo ha denegado con anterioridad y encima los tribunales españoles le dan la razón. La expectativa que podemos tener es mínima", subrayó.

Esta posibilidad ya fue planteada durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y admitida por evangélicos y musulmanes, mientras los judíos se negaban, aduciendo su oposición a que sus fieles aparecieran en cualquier registro público. Finalmente, y tras presiones de la Conferencia Episcopal, el proyecto cayó en saco roto.

Ahora, las cosas han cambiado. Así, la CEE ha asegurado que la Iglesia católica no es contraria a que otras confesiones tengan su propia casilla en la Declaración de la Renta para que sus fieles pueden destinar un 0,7 por ciento del IRPF a sus respectivas iglesias. Según señalan fuentes episcopales, "la Iglesia católica no se opone a que se extienda la X a otras confesiones religiosas", aunque eludieron valorar la fórmula que elija el Estado "porque no nos compete".