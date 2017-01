Cardenal Cañizares: "La labor de los periodistas dignifica a la sociedad"

(Archidiócesis de Valencia).- El Cardenal y Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha señalado que "la labor de los periodistas es insustituible, dignifica a la sociedad y constituye un canal extraordinario para promover la integración y el entendimiento. Es una labor esencial para favorecer el conocimiento recíproco, desterrar los prejuicios, contribuir a difundir el diálogo y la paz, el respeto a la vida, la dignidad humana y la denuncia de los abusos contra la humanidad".

El Cardenal Cañizares ha reflexionado acerca de que "por tanto, también la sociedad debe garantizar el respeto de su dignidad, en todos los sentidos, tanto de su status profesional y sus condiciones para desarrollar su labor, como de su libertad, ya que a veces la competencia empresarial puede influir, poniéndoles en situaciones difíciles".

Respecto de la actualidad, el Cardenal Cañizares ha incidido en que "en todo el mundo, y también en España, que observamos a diario la exposición de numerosos puntos de vista, parece necesaria una reflexión hacia la búsqueda de la serenidad y el equilibrio: yuxtaponer ideas no es enfrentarlas, defender argumentos no es confrontación. Y sin duda, los medios tienen un papel fundamental en cómo se explica y se escenifica que el debate de las ideas, no es la guerra de las ideas. Hay que abatir la hostilidad y facilitar los vínculos".

Al respecto el Cardenal Cañizares ha pedido "que los medios sean más aperturistas en la inclusión del mensaje de la Iglesia Católica, y del Ecumenismo. La amistad y el amor son signos del Reino de Dios en la historia, y los medios son un gran altavoz para la difusión de la fe, entre los que creen y los que no creen. La ideas pueden enriquecer si se escuchan, se leen o se contemplan, sin prejuicios, con verdad, por ello pido que los medios recuperen esa capacidad de empatía, de dar cabida a todas las manifestaciones, incluida la libertad religiosa, para poder hacer llegar al mundo nuestro mensaje, el de la existencia de Dios, que llena nuestras vidas".