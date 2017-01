García Beltrán: “Prescindir de la verdad, o darla por superada, nos aboca a una sociedad sin humanidad”

(Jesús Bastante).- "El periodismo religioso es una rara e incómoda especie, no excesivamente amada por los responsables religiosos". El sacerdote y periodista Antonio Pelayo, premio "¡Bravo!" especial de este año, definía así las no siempre fáciles relaciones entre información e Iglesia. Este mediodía se produjo una de las pocas jornadas de comunión plena entre obispos y periodistas, un ía de fiesta auspiciado por la festividad, ayer, de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.

"Se puede ejercer el periodismo sin herir, sin doblegrse a los prejuicios, sin ponerse al servicio de intereses bastardos, sin traicionar el rigor, la serenidad y la seriedad, sin renunciar a la búsqueda de la verdad", señaló el periodista-sacerdote. "No existe comunión sin comunicación. No es una quimera, pero es un arduo combate, muchos han vencido esta batalla", glosó.

Muchos y buenos periodistas fueron premiados este año (Pelayo, Cuartango, Txomin Pérez, Expósito o el fotoperiodista Santi Palacios, entre otros), y claras y precisas las palabras del presidente de la Comisión Episcopal de medios, Ginés García Beltrán, quien advirtió de las posibles consecuencias de la época de "posverdad" en la que nos encontramos. "Es más fácil convencer a muchos con palabras huecas, apelando a las pasiones que se disparan al calor de una buena discusión, jaleada en los medios de comunicación, que razonar y argumentar pausadamente para crecer, y ayudar a crecer, para buscar juntos la verdad, como pedía Machado".

Para el obispo de Guadix (que estuvo acompañado por los cardenales Blázquez, Osoro y Amigo, así como por varios miembros de la Comisión de Medios), "sin la posibilidad de la verdad, sin su búsqueda, sin aspirar a ella como algo posible y necesario, podemos dejar al mundo a merced de ideologías totalitarias o populistas, de medias verdades, de eslóganes, de marketing, de tuits ofensivos o ridículos". En su opinión, "sin verdad no hay libertad sino libertinaje, no hay bondad sino oportunismo, no hay belleza sino apariencia", por lo que "prescindir de la verdad, o darla por superada, nos aboca a una sociedad sin humanidad".

Sin embargo, no fue este discurso propio de profeta de desventuras, sino "una llamada a la esperanza, a la confianza en que un mundo nuevo y mejor es posible", como muestran muchos de los premiados, y muchos otros que (sin mas premio que la búsqueda de la verdad), cada día, en las trincheras, hacen de las noticias parte de esa Buena Noticia del Evangelio.

"Estamos en tiempo de verdades hermosas, que podemos disfrutar y compartir", añadió García Beltrán. "Verdades que ustedes nos acercan cada día con su trabajo bien realizado al servicio del bien común".

"A los profesionales de la comunicación que nos acompañan esta mañana, les animo a incorporar el horizonte de la esperanza y de la confianza en sus noticias, en sus guiones, en sus partituras, en sus columnas", concluyó el presidente de la Comisión de Medios.

Por su parte, el cardenal de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, saludó a los medios de comunicación, y subrayó cómo "vuestra misión es imprescindible para el mundo de hoy".

"Su trabajo es un servicio que necesitamos como sociedad y como ciudadanos, también como cristianos y como Iglesia", recalcó Blázquez, quien insistió en que "debemos reflexionar y subrayar cómo la comunicación es insustituible para la comunión, y es verdad. El Evangelio tiene mucho que ver con la comunicación, el Evangelio es transmisión de contenidos que son al mismo tiempo verdad, amor, respeto, esperanza, confianza... a esto nos apuntamos todos".