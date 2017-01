Santiago Agrelo: "Una Iglesia al encuentro con el Islam"

(Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, en Iglesia Viva).- Con Francisco de Asís los franciscanos empezamos a ir entre sarracenos y, desde entonces, estuvimos siempre entre ellos, como si fuesen parte de nuestra vocación. Lo cierto es que son parte de nuestra Regla y de nuestra profesión religiosa: "Cualquier hermano que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo".

Antes de hacer la profesión de votos simples en la Provincia Franciscana a la que pertenezco, arrodillado ante el Ministro provincial y la comunidad del noviciado, hice juramento de ir a Tierra Santa y Marruecos cuando los superiores considerasen oportuno enviarme.

Esta especie de vocación en la vocación, exige del misionero, no sólo las cualidades necesarias para el ejercicio de su ministerio y la disposición personal a la entrega de la propia vida, sino también que entre en un camino de purificación y de búsqueda que nunca ha sido fácil recorrer.

La purificación del lenguaje:

Para Francisco y sus compañeros, la palabra sarraceno evocaba un mundo hostil, un mundo de conquistadores que amenazaban, no sólo unas tierras o una autoridad, sino también y sobre todo la fe cristiana.

Son varios los indicios que en los escritos de los primeros frailes evidencian esa percepción del mundo musulmán como realidad amenazante.

En efecto, para fundamentar en el evangelio la misión de los frailes entre sarracenos y otros infieles, Francisco pudo haber elegido el simple "id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación", mandato que expresa con claridad la voluntad de Jesús y no hace valoración alguna de la humanidad a la que han de dirigirse los misioneros. Pero no lo hizo así; Francisco escogió para su Regla textos que ponen de manifiesto la dificultad o peligro que lleva consigo toda misión:

"He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas"..

"Quien pierda su vida por mi causa, la salvará para la vida eterna. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos".

"Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán".

"Si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Dichosos sois cuando os odien los hombres y os maldigan y os persigan, y os excomulguen y reprueben, y rechacen vuestro nombre como malo, y cuando os achaquen todo mal calumniándoos por mi causa".

Con todo, son los sarracenos los únicos que en la Regla y en otros escritos aparecen identificados como infieles.

Ese tipo de lenguaje, que levanta barreras al menos psicológicas entre nosotros y aquellos con quienes, por otra parte, deseamos encontrarnos, se mantiene hoy de muchas maneras con relación a quienes percibimos como diferentes de nosotros, pero de modo especial, creo yo, está condicionando las relaciones con el mundo musulmán.

En este campo, la Iglesia de Tánger ha recorrido un largo camino de purificación, una purificación que nunca ha de considerarse concluida, pues de la fuente del miedo no dejarán de brotar palabras de desconfianza.

La purificación de los motivos:

La relación de Francisco de Asís con los musulmanes está muy marcada por vehementes deseos de sagrado martirio. Eso le movió a predicar entre ellos la fe cristiana y la penitencia. Intentó llegar a Siria; intentó ir a Marruecos; años más tarde, "no pudiendo hallar sosiego mientras no llevase a feliz término el deseo de su corazón"-entiéndase el deseo del martirio-, "al tiempo en que la guerra entre cristianos y sarracenos crecía a diario en dureza y crueldad", consiguió finalmente presentarse al sultán de los sarracenos, Melek-el-Kamel, en Damieta de Egipto. Y poco le faltó para que encontrase allí el sosiego que buscaba: "Antes de llegar al sultán fue apresado por sus satélites. Colmado de ultrajes y molido a azotes, no tiembla, no teme ante la amenaza de suplicios ni le espanta la proximidad de la muerte".

El deseo del martirio no es hoy parte del afán misionero de los discípulos de Jesús; y no ha dejado de serlo por disminución de la fe, incertidumbre de la esperanza, o imperfección de la caridad, sino por una mejor comprensión de sus exigencias.

Si en eso la primera experiencia misionera franciscana no ofrece una referencia válida para la misión actual, las ofrece, sin embargo, en el amor apasionado por Cristo, en el deseo de obedecer su mandato, en el ansia por seguir sus pasos lo más de cerca posible.

La purificación del espíritu:

Hay franciscanos que, cuando se trata de caracterizar la relación de los hermanos con los musulmanes, consideran apropiado distinguir entre el espíritu de Damieta y el espíritu de Marrakech, entre el modo como Francisco se presentó al sultán, y el modo como sus compañeros, en Sevilla y en Marruecos, predicaron la fe católica.

Desde esa perspectiva, el de Francisco habría sido un modo conciliador de acercarse, mientras que el de los misioneros de Marrakech habría sido, cuando menos, un modo imprudente de proceder.

No creo que se pueda documentar esa diferencia de espíritus. Al contrario, las que solemos llamar fuentes franciscanas, documentan un espíritu común a toda la fraternidad. Común era el deseo de agradar a Dios, común el deseo de anunciar a Cristo, común el deseo de realizar grandes empresas, común el deseo de perfección, común el ansia del martirio.

De aquella historia de misión entre musulmanes nos queda el espíritu que animó a Francisco y a sus compañeros, su búsqueda de caminos para el encuentro con quienes todavía no conocían al Señor, su pasión por la verdad, su libertad frente a las amenazas y a los halagos.

Si algo es diferente en Damieta, es que Francisco encontró el modo de mirar al sultán sin ofenderle, sin causarle temor, sin humillarlo, y abrió el camino para que el sultán le mirase a él como a un hombre distinto de los demás. En ese intercambio de miradas se concentra el espíritu de la misión franciscana entre musulmanes.

La búsqueda de lo que une:

El primer modo de evangelización que los hermanos han de practicar es el testimonio de vida o proclamación silenciosa del Reino de Dios: "Que los hermanos no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos". Sumisión y confesión implican servicio del que confiesa su fe cristiana a quien cristiano no es.

El segundo modo de evangelización es el de anunciar la palabra de Dios cuando a los hermanos parezca que a Dios agrada. Es éste un modo más problemático y arriesgado de comportarse. Es más problemático, pues al Señor no le oímos, y tampoco suele protestar si no interpretamos bien lo que a él le agrada. Y es más arriesgado, porque el señor sultán puede entender nuestra interpretación de la divina voluntad como práctica de proselitismo, y puede ponernos fuera de su país, o dentro de sus cárceles.

En todo caso, lo que hay detrás de los modos de predicación de Francisco es un exceso de amor a Dios y a los hermanos, y ese amor en exceso, para los hijos de Francisco es ley, es vocación, es forma de vida.

La vida como lugar de encuentro:

Pudiera parecer que, para una comunidad cristiana en un país musulmán, la obligación de anunciar el evangelio y la prohibición de hacer proselitismo representan una antimonia insalvable. Pero no es así. La forma principal, la más importante, la fundamental de la evangelización, es la vida del discípulo de Jesús. No evangeliza tanto lo que decimos cuanto lo que somos, conforme a la palabra del Señor: "Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del mundo... Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos".

El conocimiento de la lengua común de los marroquíes, el dariya, instrumento necesario para el encuentro con su cultura, con su psicología, con su mundo, lo sería también, si no lo impidiesen las leyes antiproselitismo, para dar a conocer el evangelio.

Cerrado para la evangelización el camino de la lengua hablada, permanece siempre abierto el camino del ejemplo, conforme a lo que se dice del bienaventurado Francisco: "Difundía el evangelio por toda la tierra... anunciando a todos el reino de Dios y edificando a los oyentes no menos con su ejemplo que con su palabra, pues había convertido en lengua todo su cuerpo".

Para esta evangelización no hay reservados tiempos y lugares, pues es misión de todo tiempo y de todo lugar, y se ha de cumplir sea cual fuere la actividad que el creyente realiza.

Hay, sin embargo, actitudes y actividades que, por su naturaleza, asociamos más fácilmente a la acción misionera. Señalaré algunas particularmente visibles en la Iglesia de Tánger:

La perseverancia en la comunión, conforme al ideal de la Iglesia apostólica: "El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma". Esta comunión es necesaria para que el mundo crea, tal como expresa el Señor en su oración: "Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado".

La perseverancia en la oración, por lo que la oración tiene de epifanía de la fe y suelo nutricio de la experiencia de Dios. Esto confiere particular importancia, para la acción evangelizadora, a las comunidades religiosas contemplativas. Si en todas partes es necesaria la oración perseverante, en el mundo musulmán se trata de un aspecto muy significativo de su propia fe, una práctica en la que cristianos y musulmanes nos sentimos profundamente hermanados. Las obras que, para gloria de Dios, manifiestan lo que somos. Es éste tal vez el aspecto más llamativo de la vida de nuestra Iglesia, una Iglesia pequeña, un puñado de arena en una playa, pero profundamente radicada en la sociedad, solidaria con los necesitados, esforzada en la acción por lograr un mundo que sea más justo para todos.

Para comprender mejor el alcance de la acción eclesial será oportuno conocer a los principales agentes y sus principales actividades.

Son quince los Institutos religiosos presentes en la diócesis, a los que hay que añadir dos Institutos seculares: Pro Ecclesia y Vita et Pax.

El ámbito más amplio de actividad es el de la educación. Incluye proyectos de alfabetización, apoyo escolar, formación profesional, promoción de la mujer, cursos de lenguas, centros culturales, servicio de bibliotecas, actividades de dinamización cultural, escuela agrícola.

Dentro del ámbito de la formación ocupan un lugar especial aquellas actividades de las que son destinatarios grupos con debilidades mayores o posibilidades menores: la asistencia pastoral y humanitaria a los presos, una escuela para niños sordomudos, una escuela para niños con algún tipo de discapacidad psíquica, un centro de acogida para discapacitados profundos.

A esas actividades formativas se han de añadir las asistenciales: Comedores, roperos, dispensarios.A esas actividades que la Iglesia ha desarrollado tradicionalmente en el norte de Marruecos, se han de añadir algunos nuevos proyectos muy en relación con nuevas pobrezas, que para la Iglesia son siempre nuevos desafíos. Desde hace unos meses, tenemos un Centro de acogida para niñas en situación de riesgo, derivadas a esta institución eclesial por las autoridades judiciales del reino de Marruecos. Asimismo, esta Iglesia que desde hace años venía prestando ayuda a los inmigrantes clandestinos, ha creado un Delegación diocesana que, de forma integral, intenta responder a las muchas necesidades de estas personas que, por carecer de papeles, se ven privadas de los derechos más elementales.