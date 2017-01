Sor Lucía: "Yo he renunciado a tener relaciones sexuales y a tener pareja, pero sigo siendo una mujer"

(J. Bastante).- "Yo he renunciado a tener relaciones sexuales y a tener pareja, pero sigo siendo una mujer". La dominica sor Lucía Caram desveló ayer, durante una entrevista con Risto Mejide, sus opiniones acerca del celibato, el sexo y los tabúes de la Iglesia católica en este campo.

Durante la conversación, la religiosa tucumana recuerda que, "cuando yo entré al convento, te explicaban y te decían que si tenía ‘tentaciones' había que darse duchas de agua fría y disciplinarse. Castigar al cuerpo porque el cuerpo era malo. El cuerpo era ‘la cárcel del alma'".

Una cuestión, la del sexo, que muestra un síntoma del alejamiento de la Iglesia de la sociedad en la que habría de insertarse. "Las iglesias están vacías (...) ¡Cuánto daño hemos hecho por martirizar a la gente! ¿Por qué nos hemos dedicado durante tanto tiempo a condenar el sexo? ¡Se ha convertido en el mandamiento absoluto de la Iglesia! Lo más importante es el tema de la justicia, lo otro se secundario", clamó.

Para la monja, "el sexo es una forma de expresarse, de vivir, de expresar los sentimientos y el amor, y es una parte constitutiva de todas las personas, incluida yo. Para la Iglesia era un tema que se consideraba sucio y oculto, pero yo creo que es una bendición", indicó.

"No he tenido relaciones sexuales y soy virgen, y tampoco me masturbo jamás, tengo que decirlo. Aunque las pulsiones suben y bajan y estás en un momento de plenitud de vida, tienes las fuerzas canalizadas", reconoce, añadiendo que "estuve enamorada de un seminarista que se hizo cura", pero que su vocación religiosa es firme.

"Teníamos una relación muy bonita y había atracción pero renuncié para estar liberada absolutamente para la causa que me apasiona: ayudar a los demás", explió la monja "Si yo decido tener una pareja me estoy limitando a una persona o una familia", añadió.

Sobre el Evangelio y el sexo, sor Lucía es clara: "Yo creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal, y lo normal es tener sexo. Cuesta de creer y de digerir. Nos hemos quedado en normas que nos hemos inventado sin llegar al auténtico mensaje".

"Tenemos que poner al día nuestro mensaje, le estamos sacando fuerza al Evangelio, nos hemos quedado en normas que nos hemos inventado...", continuó son Lucía, quien subrayó que "lo que se tendría que condenar es que una relación no sea de respeto mutuo, que no ayude a crecer o que alguno se sienta humillado".