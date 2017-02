Monseñor Agrelo: "Una Iglesia ocupada en virginidades mientras los niños se mueren de injusticia, es una Iglesia prescindible"

(Jesús Bastante).- No negó ningún dogma. Simplemente, dijo que no se escandalizaría por el hecho de que María y José hubieran podido tener relaciones matrimoniales después del nacimiento de Jesús. Sin embargo, los fariseos del siglo XXI, los mismos lobos que tildan en privado de "hereje" y "antipapa" a Francisco se han lanzado, voraces, al cuello de sor Lucía Caram. Tal ha sido la cacería, que el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, ha tenido que salir en su defensa.

El prelado franciscano, que en estos días ha tenido que denunciar la muerte del pequeño Samuel, entre el silencio y la oscuridad, tratando de llegar a nuestras costas, ha abierto un debate público en su muro de Facebook. "No saben leer, y dan lecciones de teología. Ignoran el evangelio, y son los únicos que saben qué es eso de ser cristiano. Aunque sea inútil insistir, les recordaré que una Iglesia ocupada en virginidades mientras los niños se mueren de injusticia, es una Iglesia fuera de lugar, una Iglesia fuera de misión, una Iglesia prescindible. La humanidad ni la espera ni la necesita", ha escrito el prelado.

Antes, había sugerido qué pensaría María si le preguntaran por el supuesto escándalo. "Ella no me lo dijo, pero creo que lo piensa: 'Mi virginidad es cosa de Dios y mía, y no es el caso que perdáis tiempo en afirmaciones que nada me añaden, o en negaciones que nada me quitan. Lamentablemente, no os habéis ocupado de mi hijo Samuel, que, él sí, era responsabilidad vuestra, y mucho le habríais dado si defendieseis su derecho a vivir, y mucho le habéis quitado por habérselo negado'".

Tras leer comentarios indignados, que azuzan la hoguera y casi pretendían incluir en ella, junto a la Caram, al propio Agrelo y a cualquiera que no asegurara la condena por unas palabras que la monja no dijo, el arzobispo de Tánger cerraba el debate con una rotunda reflexión:

"Cosas para olvidar: 1. Una entrevista televisiva no es una clase de teología y tampoco una lección de catecismo. 2. Agredir a una religiosa por lo que dice en una entrevista, en la que, con respeto, expresa lo que significa para ella la virginidad de María, y hacerlo en nombre de la pureza de la fe cristiana, es propio de señores de la verdad, peor aún, es tic de dueños de la conciencia ajena, a los que hay que pedir permiso para decir lo que uno lleva en el corazón. 3. Algo me dice que en todo este asunto, hay un gran equívoco, y es el de confundir el dogma con sus interpretaciones culturales, con nuestras representaciones del mismo. Y ahora cosas que me interesa que nadie olvide: 1.. En la playa de Barbate, según la poca tinta que se gastó en hablar de ello, apareció el cadáver de un niño de seis años, de nombre Samuel. La misma poca tinta sirve para informar que, en el mismo naufragio, se ahogó también la madre de Samuel. 2.. Pero resulta que el tal Samuel es en realidad un tal Jesús, de quien es Madre una tal María, y no lo digo yo, que no soy quien; lo dice Samuel: Era extranjero y no me acogisteis. 3.. Samuel os asegura que no os va a preguntar por la virginidad de su madre: os va a preguntar por qué lo matasteis. 4.. Y si esta interpretación mía del evangelio fuese equivocada, prefiero que el Señor me encuentre equivocado cuidando Samueles y no discutiendo de virginidades"

Entretanto, sor Lucía Caram -que en una carta publicada en Religión Digital pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido, pero recalcaba que "quise manifestar que no me escandalizaría si hubiera tenido una relación de pareja con José su esposo"- ha recibido amenazas de todo tipo, incluso de muerte, a través de las redes sociales. Amenazas que se están investigando. En la carta a RD, Caram mostraba su preocupación por la "lectura fragmentada, ideológica y perversa, que algunos martillos de herejes, sedientos de venganza y animados por el odio, han hecho llenando de calumnias, amenazas serias, incluso a mi vida, en diversos medios". Algo que, lamentablemente, se está cumpliendo.

No sólo eso: un grupo de ultracatólicos ha lanzado una campaña exigiendo al arzobispo de Barcelona -que no tiene ningún tipo de autoridad sobre Sor Lucía ni su convento- la expulsión de la vida religiosa de la dominica tucumana. El obispo de Vic, Romá Casanova, tuvo que salir al paso, recordando un dogma -el de la perpetua virginidad de María-, que la monja no puso en cuestión, por otra parte.

Más duras fueron algunas de la compañeras de la religiosa. Las monjas dominicas de la Federación de la Inmaculada, que incluye el monasterio de Manresa (Barcelona) donde reside Caram, han expresado que "respetan y quieren a Sor Lucía Caram como hermana, pero no se identifican con sus declaraciones".

Las monjas estiman "que no es compatible su condición de dominica contemplativa con su actividad en los medios de comunicación social, especialmente en aquellos en los que se niegan y ridiculizan las verdades más sagradas de nuestra fe católica".