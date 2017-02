El párroco de Friol y Guitiriz pide perdón al Obispado de Lugo

El párroco José Ramón Pérez García, que lleva doce parroquias del municipio de Friol y dos del ayuntamiento de Guitiriz, señaló ayer que se vio envuelto por la emoción, y que le cuesta dejar su ministerio en estos lugares, pero que acepta el cambio.

"Movido por emociones y sentimientos que estos días están pasando por mi interior, debido a que este cambio afecta de forma importante a mi vida y a mi futuro, manifesté mis inquietudes a feligreses y empecé a recibir muestras de apoyo para que continuase en estas parroquias. Todo esto hizo que me implicara emocionalmente y expresase mis sentimientos de forma que pudo dar pie a malentendidos", esgrimió en un comunicado remitido a la prensa por el Obispado de Lugo, que lo recibió.

"Lógicamente -prosigue- me cuesta marchar de estas parroquias en las que he establecido lazos muy estrechos a lo largo de estos trece años. Son muchas las personas con las que he tratado y muchas las actividades realizadas, que guardaré siempre en el recuerdo".

Añade, en todo caso, que es consciente de que un sacerdote forma parte de un presbiterio que está al servicio de la iglesia diocesana para entregar su vida allí donde ésta lo crea conveniente y pide perdón si ha ofendido a alguien.

"Pido disculpas también -suscribe- por las declaraciones realizadas que han dejado en evidencia al Obispado, en las personas del Obispo y del Vicario General, cuando afirmé que 'no decían la verdad' y que 'iba obligado al nuevo destino, totalmente en contra de mi voluntad' -remata-".

"Ciertamente -agrega-, reitero, que marcho porque así me lo ha propuesto el señor Obispo y aceptando con ilusión el nuevo destino. Aunque es verdad que en las distintas conversaciones mantenidas manifesté mi deseo de permanecer en estas parroquias por las razones citadas anteriormente, aclaro que mi aceptación no fue en contra de mi voluntad y que mi vida está al servicio de la Iglesia allí donde me necesite".

El mediodía de este sábadp se celebró ante el Obispado de Lugo una acción reivindicativa a favor de que no se le traslade, apoyada de manera presencial por los alcaldes de Friol y de Guitiriz.

(RD/Agencias)