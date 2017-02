Friol estudia declarar "persona non grata" al obispo de Lugo

El alcalde de Friol, el popular José Angel Santos, ha planteado la posibilidad de llevar a un pleno la declaración de "persona non grata" al obispo de Lugo a raíz del traslado del cura que lleva doce parroquias de Friol y dos de Guitiriz, José Ángel Pérez.

El traslado del párroco a Ribas de Sil ha provocado las protestas de los vecinos, con el respaldo de sus alcaldes, una contestación que se extenderá al domingo a una concentración a las 12.00 horas ante la parroquia de Roimil, en Friol. Esta será la segunda movilización, tras la de la pasada semana ante el Obispado.

El alcalde de Friol ha avanzado que hablará con el portavoz socialista y vicepresidente de la Diputación, Álvaro Santos, para contar con su respaldo en la declaración de "persona non grata" a Alfonso Carrasco Rouco, aunque de antemano ya le "agradece" el apoyo a esta reivindicación. "Si no cambia de esta forma de actuar cabe cualquier posibilidad, y no hay que descartarlo", ha dicho en referencia a la declaración de persona non grata.

"La esencia de la Iglesia es escuchar a sus feligreses y, en esta ocasión, el Obispado de Lugo está haciendo todo lo contrario, se mantienen al margen, con las puertas cerradas. Cierran los ojos y ni escuchan, ni ven. La sociedad tenemos que hacernos escuchar", ha zanjado.

Santos ha insistido también en que proseguirán "las movilizaciones" contra esta decisión "hasta ser escuchados". El párroco sigue en Friol, aunque el alcalde ha confirmado que desde el Obispado ya se le ha encomendado a José Angel Pérez a que mise en Ribas de Sil este fin de semana.

