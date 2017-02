Menéndez: "Me comprometo a resolver de una vez por todas este grave problema, y a que nunca más se repita"

(Jesús Bastante).- "Manifiesto mi firme voluntad de resolver de una vez por todas este grave problema y de poner todos los medios para que nunca más se repitan". El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, compareció este mediodía, compungido y decidido, ante los medios de comunicación, para asegurar "severidad y rigor" contra los abusos a menores, y comprometerse a "investigar con celeridad y prontitud" cualquier otra denuncia que surja.

Tras el tratamiento del caso de José Manuel Ramos Gordón, el sacerdote condenado por "un delito de tocamientos a menores con fin libidinoso" en el Seminario de la Bañeza, el obispo reiteró que "lamenta profundamente estos hechos tan deplorables, moralmente inaceptables e intolerables, pues no sólo repercuten de manera negativa en la imagen de la Iglesia sino que, sobretodo, causan un gravísimo daño en el desarrollo humano y cristiano de las víctimas". Sobre el homenaje que se hizo al ex párroco de Tábara después de su condena, el obispo subrayó que "no lo autoricé".

"Humildemente, en nombre de esta comunidad diocesana, reitero la petición de perdón por el daño causado y una vez más expreso mi apoyo y cercanía a cuantos son víctimas de los abusos sexuales". Ante las nuevas denuncias surgidas, y la convocatoria de una manifestación el próximo sábado ante el Obispado, Menéndez adujo que ese día es imposible recibirles "por problemas de agenda", pero propuso otra fecha: el 28 de febrero.

En cuanto a las medidas de futuro, el obispo anunció que "no sólo se implementaran nuevos protocolos de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes de pastoral diocesanos, sino que se colaborará siempre con las autoridades civiles, aplicando además con severidad y rigor la propia normativa canónica para tratar con equidad y justicia estos delitos", unos de los más graves del Código de Derecho Canónico y para los que el Papa Francisco ha exigido "tolerancia cero".

"Del mismo modo, también quiero comunicar a todos que cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con celeridad y prontitud", incidió Menéndez, quien recordó que ya ha recibido a dos ex alumnos del Colegio Juan XXIIII de Puebla de Sanabria, y ha invitado a denunciar. "Aunque sean delitos que hayan prescrito civil y canónicamente, dichas denuncias son un acicate para tutelar mejor a nuestros menores y para garantizar a todos que las instituciones eclesiales de Astorga son un lugar seguro para la infancia y la juventud", señaló.

