Antoni Comin: "La homofobia de la Iglesia es un pecado ante Dios"

El consejero de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, ha denunciado que «la homofobia que hoy practica la Iglesia es un grave pecado ante Dios» y se ha mostrado «indignado con lo que hace la Iglesia católica con la homosexualidad».

Comín participó anoche en la presentación de la edición en castellano y catalán del libro «La primera piedra» de Krzysztof Charamsa, el cura polaco de la Congregación de la Doctrina de la Fe que fue expulsado del sacerdocio en octubre de 2015 tras declarar públicamente su homosexualidad y que tenía pareja, informa Efe.

Según informa hoy el portal de información religiosa CatalunyaReligió.cat, Comín hizo un discurso radicalmente opuesto al que se escuchó el pasado domingo en la conferencia de Philippe Ariño en la iglesia de Santa Anna de Barcelona invitado por la delegación pastoral de Juventud del Arzobispado de Barcelona.

«Tenemos que estar muy indignados»

«Tenemos que estar muy indignados con lo que hace la Iglesia católica con la homosexualidad (...), la homofobia que hoy practica la Iglesia es un grave pecado ante Dios», denunció Comín, que hizo su exposición «como cristiano y homosexual».

Según Comín, «tenemos que estar muy indignados con lo que hace la Iglesia católica con la homosexualidad» porque «no podemos aceptar que ninguna religión discrimine a nadie por ninguna razón».

Para el consejero, el discurso de la Iglesia sobre este tema es «una de las cosas que alejan más a la Iglesia del Evangelio» y «como creyentes debemos ser valientemente críticos con lo que está haciendo la Iglesia hoy con el homosexualidad».

Charamsa agradeció la contundencia de Comín porque cree que hay que denunciar que «la Iglesia no acepta los derechos humanos y estigmatiza a los homosexuales».

«Una moral caduca»

Antoni Comín aseguró también que «la Iglesia hace pasar por pecado lo que es un sacramento. Está en un inmenso error. Una moral caduca».

Casado y con una hija adoptada, Comín explicó que «el amor entre dos hombres también es un amor fecundo» y defendió que «el amor de pareja es un sacramento del amor de Dios, y la calidad del amor entre dos personas no depende de la biología» porque «la diferencia sexual no garantiza la calidad de su amor, y que esta diferenciación no esté no significa que no sea posible el amor».

El consejero recordó que otras iglesias protestantes ya han dado el paso de reconocer la homosexualidad y que «la Iglesia católica lo hará, pero como siempre llegará la última».

Comín confesó que su presencia en el acto de Charamsa pudo «sorprender a algún miembro del Govern», pero que era uno de los actos a los que asistía con más ilusión, porque «todos los cristianos homosexuales hemos querido hacer un libro sobre el tema».

También denunció que él había empezado a escribir uno que hace unos años que le encargó una editorial católica, pero que finalmente la Conferencia Episcopal Española detuvo la edición. (RD/Agencias)