Blázquez, a Podemos: “Pedir que se deje de emitir la misa es un recurso político, poco serio, para alimentar a la clientela”

(J. Bastante/Agencias).- El recién reelegido presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, pasó esta mañana por los micrófonos de Herrera en la Onda. Durante la entrevista, lanzó un dardo a Unidos Podemos tras la petición de este grupo de suprimir la misa en la televisión pública. "Es un recurso político, poco serio, para alimentar a la clientela", subrayó.

Para el cardenal de Valladolid, la emisión de este espacio supone"un ofrecimiento a los ciudadanos de una celebración de carácter religioso", y recordó que "otras confesiones religiosas y otras religiosas tienen oportunidad en estos medios de exponer y celebrar su propia fe".

Del mismo modo, Blázquez negó que en las homilías se incite al odio contra los homosexuales. "Me llama la atención que se pueda decir esto. Seguramente quien lo ha dicho no ha ido a misa y no saben lo que se dice allí", recalcó, aunque se mostró abierto a algunos cambios en los Acuerdos Iglesia-Estado que, recordó, son "acuerdos parciales".

"Nosotros estamos abiertos a ello, lo que no queremos son latiguillos fáciles, intentos de ruptura que no tienen sentido y que no ayudan a la reflexión".

Precisamente, el prelado pidió respeto para los homosexuales, porque "tienen derecho a ser respetados y a respetarse", y recalcó el deseo de la Iglesia por participar en el debate sobre el pacto educativo. "No ha sido beneficioso que se hayan sucedido tantas leyes orgánicas en tan poco tiempo".

Sobre los vientres de alquiler, el cardenal Blázquez señala que "a veces encubrimos con eufemismos lo que realmente ocurre". Advierte que "los hijos son gestados junto al corazón de la madre. No se trata solo de un desarrollo biológico, es la gestación de una persona. Es una falta de respeto a la madre y al hijo ¿de quién es hijo al final?", se pregunta.

Respecto al drama de los refugiados, el cardenal de Valladolid apostó porque "la Iglesia se haga eco de esta causa que es mayor. Los inmigrantes no salen por gusto de su país sino empujados por la guerra, el hambre y la persecución. Hay que actuar en los países de origen y tenemos que abrir generosamente nuestras puertas. Es complejo y tiene que ser ordenado pero tenemos que ser mas generosos".