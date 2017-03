Blázquez, a ETA: "Si quieren hacer política, ¿por qué no se disuelven como organización terrorista?"

(Jesús Bastante).- Después de muchos años, ETA ha anunciado su intención de acelerar su desarme definitivo. "Si han renunciado al ejercicio de la violencia, ¿por qué no entregan las armas? Tienen que entregar las armas. Si quieren hacer política, ¿por qué no se disuelven como organización terrorista?", fue el llamamiento del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.

El cardenal de Valladolid quiso participar en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria para poder contestar, de una tacada, a las numerosas peticiones de entrevistas recibidas. Durante una hora, se tocaron todos los palos: de HazteOir a las misas de la 2, de los refugiados a la clase de Religión...

Empezó Blázquez reafirmando su llamamiento al diálogo, que "es siempre necesario, e insustituible. Tenemos que encontrarnos". Para el cardenal, "los reproches y las descalificaciones degradan el diálogo".

Preguntado por el encuentro que, según algunas fuentes, mantendrá el Nuncio este sábado con el Papa Francisco, Blázquez señaló que "no sé el motivo por el que ha sido llamado, ni sabía que hubiera sido llamado especialmente". Sí quiso dejar claro, una vez más que los obispos tienen el reloj en hora con Roma. "El punto de referencia es el Obispo de Roma, con el que queremos sintonizar, y estamos sintonizando", dijo el purpurado, quien abogó por "una comunión eclesial, con términos afectivos" con Francisco.

Sobre el polémico autobús de HazteOir, el presidente de la CEE apuntó que "es respuesta, es reacción a otra actuación que hubo en otro lugar", aunque no quiso entrar en el tema, pidiendo "que se respete por favor a los niños". En otro momento, recalcó que "los niños no deben ser funcionalizados desde una determinada ideología, tienen que crecer en la maduración humana con respeto. Que no se les introduzcan elementos perturbadores".

Sobre la ideología de género, y citando la Amoris Laetitia, Blázquez incidió en que "no se puede separar el género del sexo". "También comprendemos que en algunos momentos ha habido elementos de machismo y opresión, que tienen que desaparecer. Todos, varones y mujeres, tenemos la misma dignidad". "La diferencia es complementaria, participamos de la misma dignidad como varones y como mujeres, y la diferencia de sexo pertenece a la buena creación de Dios", añadió, concluyendo que "el sexo no significa solo genitalidad, sino una modalidad de vivir el ser humano, que es tan distinta y complementaria".

En lo tocante a la educación, el presidente del Episcopado volvió a defender la vigencia de la clase de Religión en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado, la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos, y recordó que "cuando reivindicamos la clase de Religión católica, apoyamos otras reivindicaciones religiosas, no queremos privilegios".

Sobre la Plenaria, Blázquez no quiso valorar las razones de su elección, y asguró que su responsabilidad girará en torno a tres términos: "Presidencia, representación y moderación". En cuanto al resultado final de las elecciones, Blázquez habló de "continuidad y renovación", y subrayó cómo los obispos "nos conocemos bien, nos conocemos mucho, llevamos muchos años".

Sobre el drama de los refugiados, Blázquez volvió a insistir en la necesidad de "abrir las puertas cerradas" a personas, "hermanos nuestros, que salen de su tierra, porque peligra su vida, porque así no pueden educar a sus hijos, porque quieren un horizonte sin peligros, porque la guerra la tienen delante de casa, y se encuentran con unas puertas cerradas".

Al tiempo, el presidente de la CEE avaló la propuesta de corredores humanitarios propuesta por San Egidio. "En Italia están siendo muy generosos. Nosotros también debemos serlo", señaló, aunque no quiso concretar sobre si había ofrecido una petición concreta al Gobierno durante la reunión que mantuvo, la semana pasada, con Mariano Rajoy. .

Finalmente, sobre la petición de supresión de las misas en la televisión pública, el cardenal subrayó que "nuestro Estado es aconfesional, y la sociedad seremos lo que creamos oportuno". Al tiempo, señaló "que haya una celebración de la Eucaristía en la 2 es razonable. Hay valores familiares, educativos, culturales, sociales, y hay valores religiosos, y son también valores. Tenemos derecho a que estos valores sean ofrecidos por las instituciones del Estado".

Preguntado por el resurgimiento del anticlericalismo, Blázquez opinó que "me parece trasnochado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de convivencia respetuosa en lo que se refiere a la vida común". Así, subrayó, "no me parece bien que se resuciten agresividades, eso tiene que estar superado. Un país culto como el nuestro, necestia reconocer la diversidad. No me parece lo más acertado".

"Como pueblo hicimos un acuerdo fundamental, no tenemos que hurgar de nuevo heridas a punto de cicatrizar. No hurguemos en heridas, si no no van a cicatrizar y van a seguir sangrando", finalizó.