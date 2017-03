Blázquez espera que el Papa prolongue su mandato tres años

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha explicado que aunque presentará la renuncia por jubilación el próximo 13 de abril, cuando cumplirá 75 años, su aceptación no es automática por parte del Papa Francisco, al tiempo que ha recordado que ya le han pedido continuar tres años más en el cargo al frente de la Institución de representación de los obispos y ha "podido aceptar".

El arzobispo ha detallado que aceptó renovar su "encargo" como presidente de la CEE por la petición que le hicieron sus "hermanos" obispos ya en el "sondeo" que se realizó la noche anterior a la Asamblea Plenaria de la Institución, celebrada el pasado 14 de marzo, en la que ya se vio que su nombre era uno de lo que más contaba para los obispos.

"He aceptado por lo que siempre me ha impulsado a aceptar las tareas, porque me lo han pedido y he podido aceptar el encargo", ha reflexionado Ricardo Blázquez, que ha apuntado que el nombramiento como presidente de la CEE es para los tres próximos años.

Por otro lado, ante la proximidad de la llegada de la edad de jubilación establecida para los obispos, los 75 años que cumplirá el próximo 13 de abril -Jueves Santo-, Blázquez ha señalado que presentará la renuncia al servicio pastoral ante el Santo Padre, porque así está establecido, pero ha matizado que la aceptación no es automática. "El Papa decide, la acepta o puede aceptarla más tarde", ha afirmado.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha defendido este martes que el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, "lo hace muy bien" en relación con la gestión del caso de denuncias presentadas por presuntos abusos sexuales en el Seminario de La Bañeza (León).

Blázquez ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre estos casos de presuntos abusos, sobre los cuales no ha querido pronunciarse expresamente, ya que ha explicado que "lo lleva" el obispo de Astorga, quien además considera que "lo hace muy bien".

Así, ha definido a Menéndez como un prelado "joven, y con experiencia jurídica en su diócesis de origen", al tiempo que ha explicado que se ha dedicado al Derecho canónico, al tiempo que la Conferencia Episcopal le ha encargado presidir la Comisión de Migraciones.

A su vez, ha subrayado que está "al lado" del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, en relación al caso del padre Román M.V.C, que está sometido a juicio por un presunto delito de abuso sexual.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Blázquez ha reconocido que desconocía que la Fiscalía ha retirado este martes la acusación por abusos sexuales contra el padre Román, al tiempo que ha recordado que el arzobispo de Granada tiene la "responsabilidad de valor jurídico" sobre este asunto.

En todo caso, ha incidido en que él estará "cerca" del prelado granadino, que además, ha apuntado, está "en conexión" con la Comisión para la Doctrina de la Fe.

La despoblación y el envejecimiento no sólo han afectado a la sociedad al "encarecer los servicios" sanitarios y de educación, ha puesto como ejemplos, sino también a la Iglesia, donde Blázquez ha considerado una "tarea fundamental" propiciar el aumento del número de vocaciones "de calidad y contribuir a su maduración".

La Iglesia en España, ha analizado durante una rueda de prensa organizada en Valladolid, se encuentra "en línea con lo que puso en marcha el Concilio Vaticano II, en sintonía con el papa Francisco y en una situación sin nerviosismos en medio de un mundo complejo como es la sociedad española, también Europa y el hombre" en general.

"Sin miedos pero con confianza, en este panorama queremos caminar", ha resumido Blázquez, cardenal y arzobispo de Valladolid, quien el 13 de abril (Jueves Santo) presentará su renuncia al papa como prescribe el Derecho Canónico para todos los sacerdotes cuando cumplen los 75 años, y que Francisco aceptará o rechazará.

El acercamiento de los jóvenes a la Iglesia "a la que tienen mucho que decir, pero también que escuchar", es otro de los retos de la Conferencia Episcopal en años venideros, la apertura de un diálogo con este sector para que expresen "sus dudas y críticas, para intervenir y escuchar porque la Iglesia es una cosa abierta".

En cuanto a la participación de la mujer en labores ministeriales, excepto en la posibilidad de decir misa que impide el Derecho Canónico ("obedecemos lo que nos dice el Señor"), Blázquez ha elogiado su necesario protagonismo no sólo en la vida parroquial, que es muy grande, mayor que los hombres y con más generosidad", sino también en las celebraciones dominicales en ausencia de presbíteros: "aquí se podría avanzar", ha apuntado.

Por otro lado, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, se ha mostrado hoy "sorprendido" por los argumentos dados por quienes piden eliminar la misa de La 2, pues la televisión pública "es de todos".

Morga ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para presentar la Semana Santa de Badajoz.

El arzobispo ha indicado que con un escaso índice de audiencia sería un argumento entendible, pero recurrir al carácter público de la televisión o a la Constitución "no tiene mucho sentido".

En su opinión, los muchos católicos que ven la misa los domingos son ciudadanos que "pagan sus impuestos" y, en este sentido, ha subrayado que "la televisión pública es de todos".

Morga ha precisado que la Constitución "es aconfesional, no laicista", y, por tanto, "no se ve mucho sentido en acudir a la Constitución o al carácter público de la televisión para negar esa transmisión".

Casi un millón de espectadores siguieron el domingo la misa en La 2, que consiguió una cuota de pantalla del 18,2 %.

(RD/Ep)