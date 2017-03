El Opus Dei arremete contra el fiscal del “caso Romanones” por insinuar que influyó en el denunciante de abusos

(Jesús Bastante).- El final del juicio por el "caso Romanones" trajo una notable sorpresa, con la retirada de la acusación por parte del fiscal, Francisco Hernández. En una inusitada exposición final, el representante del Ministerio Público trató de aportar razones para su cambio de actitud, que se reflejó desde el comienzo de la vista oral.

Entre ellos, Hernández (perteneciente a la conservadora Asociación de Fiscales, y que es candidato a la Fiscalía Provincial de Granada), llegó a preguntarse en la vista, como "simple conjetura", si el joven denunciante quiso pagar algún favor con su denuncia que se produjo cuando obtuvo un trabajo en un centro educativo del Opus Dei en Pamplona.

El fiscal hizo referencia implícita a la posible influencia del Opus Dei y del director espiritual de "Daniel" en el centro educativo navarro en el que trabaja, en la fabricación del relato acusatorio del joven. Hernández añadió que es "difícil" creer a alguien que dice que tiene aversión a los sacerdotes pero que se introduce en el Opus Dei, elementos que suponen una "contradicción grave".

Aunque en un principio, y a petición de RD, el Opus Dei optó por no pronunciarse, este mediodía, la Oficina de Comunicación de la Prelatura ha lanzado un duro e inusitado comunicado en el que, sin citar a Francisco Hernández, afirma que "se ve en la obligación de rechazar la existencia de cualquier intervención o conspiración". Es la primera vez en años que la Obra, como tal, sale a desmentir, con tal contundencia, acusaciones, siquiera veladas, contra la institución.

"Esas conjeturas resultan asombrosas y solo pueden proceder de una imaginación desbordada o de un desconocimiento de la realidad. El Opus Dei no ha tenido ningún tipo de intervención en este caso", culmina el comunicado, que tira por tierra las insinuaciones del fiscal.

Por su parte, el abogado de PRODENI (que ejercía la acusación popular), Juan Pedro Oliver, sostiene que "es la primera vez en un tema de abusos a niños que veo como un fiscal maltrata y no respeta a la víctima". "Me sorprende mucho cómo un fiscal, que interviene en una instrucción desde el principio, que él dirige junto al juez, que no recurre el auto de procesamiento, ahora se retira de este modo. Aquí hay alguna razón que se nos escapa".

En este sentido, fuentes de la judicatura granadina apuntan que el cambio de calificación por parte del fiscal podría tener que ver con el hecho de que la actual Fiscal de Andalucía, Ana Tárrago, acaba de ser nombrada para este cargo, dejando vacante la Fiscalía Provincial de Granada, donde llevó, en un primer momento, la instrucción de este caso. El propio Hernández, que llegó a aspirar a la Fiscalía regional, es uno de los principales candidatos a ocupar el puesto dejado por Tárrago. Ambos pertenecen a la citada Asociación de Fiscales, de sesgo conservador.

Finalmente, el abogado de "Daniel", Jorge Aguilera, cuestionó la labor del fiscal, denunciando su "celo excesivo". "En lugar de buscar la verdad se estaban poniendo trabas". El abogado de la acusación lamentó que la Fiscalía sacara a relucir posibles motivos "espúreos" en la denuncia del joven (la supuesta influencia del Opus Dei), y denunció cómo "es la primera vez que asisto a un procedimiento en el que se someta con ese rigor al denunciante".

Para el letrado, la verosimilitud del testimonio del denunciante está clara, dado que mantiene siempre los elementos esenciales y teniendo en cuenta que "estamos hablando de un chaval de 14 años, con la voluntad embargada" por la influencia del acusado, de unos 50 años entonces. Aguilera destacó las palabras como testigo en este juicio del arzobispo, que reconoció la verosimilitud de la denuncia y las sospechas sobre un grupo tan "hermético" de sacerdotes.

Aclaraciones sobre el juicio de Granada

