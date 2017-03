Pablo Iglesias: "Parece que la jerarquía en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa"

(Ep/Avan).- "Parece que la jerarquía eclesiástica en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa", ha denunciado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En declaraciones a La Sexta, Iglesias ha vuelto a reclamar que "sería más sensato" que se emitiera la Misa en cadenas privadas como 13TV, y no en La2.



"Quieren colocar a ultraconservadores como el Señor Cañizares. Pues ojalá el Papa Francisco pudiera imponerse mucho mejor en España porque creo que le iría mucho mejor a nuestro país. ¡Más Franciscos y menos Cañizares!", ha reclamado Iglesias.

Preguntado por la Misa de La 2 de TVE, el líder de Podemos ha subrayado que la Iglesia católica ya tiene medios propios como 13TV y COPE y que quizá sería "más sensato" que emitieran este espacio desde estas cadenas privadas y no en una televisión pública ya que España es "aconfesional".

"A mi no me gustó escuchar al señor Cañizares en TVE enviando al infierno a los gays porque al parecer si dos hombres o dos mujeres se aman eso va contra sus ideas, pues yo no quiero que eso aparezca en la televisión pública; si tienen que atacar a gays, a las mujeres por interrumpir un embarazo o decir que si se casan dos personas del mismo sexo eso no es matrimonio sino una aberración, o lo de los niños tienen pene y las niñas vulva, eso que lo digan en 13TV", ha precisado.

En todo caso, ha matizado que esto "lo dice alguien que simpatiza enormemente con el Papa Francisco". "A mi el Papa Francisco me gusta", ha asegurado Iglesias, al tiempo que ha deseado que los obispos en línea con el Papa Francisco tengan más protagonismo en la Iglesia española, algo que a su juicio no cumple el cardenal Cañizares.

Precisamente, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, mantendrá un encuentro de oración por la paz este jueves en Valencia con líderes en España de las religiones musulmana, judía, hinduísta y budista, entre otras religiones, junto con representantes de diferentes confesiones cristianas.

En el mismo acto, que tendrá lugar en la Facultad de Teología de Valencia "San Vicente Ferrer", el Cardenal premiará, por primera vez, con unas distinciones instituidas por el propio Arzobispo, la contribución de diferentes personas e instituciones al "hecho religioso como factor de integración social", según han indicado fuentes de la delegación diocesana de Relaciones Interconfesionales y para el Diálogo Interreligioso.

El encuentro irá intercalando momentos de oración de cada uno de los participantes, con tiempos de música y de oración en silencio por la paz de todos los asistentes, puestos en pie.

Entre otros responsables religiosos, está prevista la participación de responsables de la Comisión Islámica de España, Comunidades Judías de España, Federación Española de Comunidades Budistas de España, comunidad hinduista como representantes de las confesiones cristianas adventista, ortodoxa y católica.

Al acto interreligioso y ecuménico de oración por la paz han sido invitados también responsables del Ministerio de Justicia, Generalitat Valenciana, Corts Valencianes, Ayuntamiento de Valencia y Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, entre otras instituciones.