La Semana Santa regala a Viveiro esculturas en honor a los cofrades

(Andrés Basanta*).- La Semana Santa de Viveiro ha querido hacer un homenaje a todos los cofrades de Viveiro, los que ya no están, los presentes y los que quedan por venir, pues si no fuese por su considerado apoyo e involucración, nuestra Semana Santa no estaría en el lugar que ahora mismo ocupa.

Para ello hemos elegido como figuras representativas "Los Heraldos del Encuentro". Se trata de tres anunciadores, que por medio de clarín, tambor y bombo desde tiempos inmemoriables tocan en cada cruce de calles de la ciudad en la mañana del Viernes Santo anunciando el Encuentro entre Jesus y María, Camino del Calvario.

La obra ha sido realizada por el autor gallego Álvaro de la Vega, realizando una talla en madera bajo la técnica habitual que él utiliza.

Puede adquirir mas información del autor en el siguiente link.

El tamaño de las tres figuras, que se pueden ver en las fotografías unas replicas a baja escala, van a tener un tamaño real entre 1,80 m y 1,90 m. Estarán colocadas en la cercanía del Convento de San Francisco, centro neurálgico de nuestra Semana Santa.

Estas figuras serán de bronce, y la fundición de las mismas se ha realizado en la fundición Arte Bronce de Goian, A Garda.

La financiación de esta obra se ha realizado al cien por cien por aportaciones privadas, siendo estas fundaciones de diversas entidades que tienen ámbito de actuación nacional.

*Andrés Basanta Gabeiras es vocal de difusión digital de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro.