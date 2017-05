"In and Out": soñar para que otros despierten

Un momento de la presentación de 'In &Out' 01

Un momento de la presentación de "In &Out"

(Edelvives).- El pasado 6 de mayo, 300 responsables de pastoral de instituciones, centros educativos, parroquias y movimientos juveniles se reunieron en Madrid invitados por el Grupo Edelvives. Los asistentes provenían de toda España y la convocatoria sirvió para reflexionar sobre la labor evangelizadora.

«In & Out. Pastoral de sentido» es la nueva plataforma de pastoral que Edelvives presentó en esa jornada y sirvió de hilo conductor para las distintas intervenciones y ponencias. A lo largo del día se fueron recorriendo los distintos ámbitos que la componen: el mundo interior y la oración (IN), la celebración y la centralidad de Jesús (&) y el compromiso y el servicio (Out).

El acto lo inauguró D. Julián Sanz, Director General del Grupo Edelvives y Juan Pedro Castellano, Director de Relaciones Institucionales de la editorial. El primero, en sus palabras enmarcó la jornada con una cita de A. de Saint Exupery: «Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho».

La sesión de la mañana estuvo conducida por la periodista y presentadora del programa «Testigos hoy» de Canal Sur Televisión, Susana Herrera. Con el optimismo y el empuje que la caracterizan marcó muy bien la frescura y la novedad en las formas que quiere proponer Edelvives.

Lo primero fue la reflexión sobre el contexto en el que evangelizamos «¿Qué pastoral? ¿Qué escuela?» mediante un diálogo entre la presentadora y Luis Alfonso Ruiz (colegios Amor de Dios), Carmen Guaita (maestra y escritora) y Mercedes Méndez (Escuelas Católicas). Todos resaltaron que necesitamos recuperar la alegría, partir de la centralidad de las personas, la necesidad de propiciar encuentros, sumar.

A lo largo de la mañana intervinieron Juan Bellido, que ofreció pistas muy interesantes sobre Coaching pastoral; Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente resaltaron la centralidad de la figura de Jesús (el Rey de los mindundis), la fe en él y la importancia de cuidar la forma como presentamos el mensaje. Ricardo Grzona de la Fundación Ramón Pané invitó a volver a la Palabra de Dios y a retomar la Lectio Divina como una lluvia que viene de Dios y puede dar frescura y vida a lo que hacemos.

La música de Álvaro Fraile y su banda hizo tomar conciencia a los asistentes de la necesidad de ser buena noticia y como una mirada confiada puede cambiar a una persona.

Y un momento destacado de la mañana fue la presentación de la propuesta formativa y de acompañamiento que Edelvives hace a través del nuevo portal In & Out. Juan Manuel Alarcón, presentó esta propuesta acompañado de representantes de instituciones y protagonistas que hacen posible esta propuesta formativa: José María Pérez Soba (Centro Universitario Cardenal Cisneros), Juan Pedro Lobatón (Facultad de Teología de Granada) y Josean Manzanos (Educación de la interioridad).

La comida fue el momento para el encuentro y el diálogo. Responsables de pastoral de las instituciones intercambiaron pareceres, iniciativas y sueños. Sobre todo sueños.

En la sesión de la tarde, conducida por Verónica Macedo se recorrió la parte «out» de la página y conocimos a instituciones que tienen mucho que aportar para una pastoral con sentido.

Juan Carlos de la Riva presentó la nueva etapa de la Revista de Pastoral Juvenil; Yolanda Ruíz y Agustín D. Moratalla nos invitaron a pescar en mar abierto mostrándonos la experiencia de Scholas Ocurrentes; Carmen Pellicer reflexionó sobre Despertar religioso y Siro López sintetizó toda la jornada ofreciendo las opciones que hacen posible una Pastoral de Sentido.

La jornada terminó con un espectáculo en el que Verónica Macedo y Siro López invitaban a dejarse llevar por el aire del Espíritu y a convertir nuestra vida en un paraguas que a la vez que recibe de Dios el agua de la vida, la trasmite a todos los que están alrededor.

Concluyó así una jornada en la que el Grupo Edelvives quiso remarcar la importancia que poseen los encargados de evangelización y pastoral de las instituciones. Constituye un punto de llegada en el que se sistematiza y estructura la propuesta de la editorial para el ámbito evangelizador.

Es también un punto de partida de nuevas iniciativas, nuevos sueños que hagan posible el encuentro y la opción por una Iglesia «en salida» que haga posible la «revolución de la ternura» a la que nos invita el papa Francisco. Muchos sueños que haga posible que otros despierten.

La nueva plataforma que Edelvives presentó se encuentra en