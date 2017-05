El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, participará en las jornadas "Mujeres y Diaconado: sobre los ministerios en la Iglesia", organiza la Asociación de Teólogas Españolas en el Instituto Superior de Pastoral, los días 3 y 4 de junio.

La propuesta, apunta la organización, "surgió con la invitación que las teólogas italianas nos hicieron el año pasado a participar en los debates entre expertos que ellas están desarrollando en Italia con motivo de la formación de una comisión vaticana para la reflexión sobre el diaconado femenino".

El deseo no es otro que "colaborar juntas en la reflexión teológica y en la creación de una opinión eclesial que favorezca la participación de las mujeres en lugares eclesiales donde no se nos permite estar". "Creemos - afirma la asociación- que colaborar juntas, con otras instituciones, a través del debate y del diálogo entre expertos y personas formadas en la materia, puede ayudar a un camino que beneficie a las mujeres creyentes y, consecuentemente, a la Iglesia en general".

Las jornadas son, por tanto, unas jornadas tipo seminario, donde las ponencias sirvan de marco para un activo debate posterior que profundice en la eclesialidad, la sacramentalidad y los ministerios como un tema fundamental de las Iglesias hoy y la presencia de las mujeres en ello.

No se trata de unas jornadas de divulgación, sino que se busca la participación de personas que estén dispuestas a contribuir con sus opiniones y sabiduría, a un nivel teológico académico. Pretenden sistematizar el debate teológico no solo de los ponentes sino también de los asistentes; de ahí que los asistentes no solo vienen a escuchar, sino a aportar.



"Con ello, queremos sacar conclusiones y un discurso teológico coherente, que tiene cierta pretensión de publicarse posteriormente, como venimos haciendo últimamente. Por eso estamos convocando a Facultades de teología, Institutos teológicos, Congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales que tengan interés en el tema", afirma la Asociación de Teólogas.



Programa