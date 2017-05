Los cardenales Blázquez y Osoro acompañarán al Papa en su viaje a Fátima

(Jesús Bastante/Agencias).- Son los dos cardenales españoles en activo creados por el Papa Francisco. Uno, presidente de la Conferencia Episcopal; el otro, su hombre en España, y cardenal de Madrid. Ricardo Blázquez y Carlos Osoro acompañarán al Papa Francisco en su viaje a Fátima, donde sobrevolará territorio español, y en el que canonizará a los dos pastorcitos en el centenario de las apariciones marianas.

Como se recordará, hace unas semanas el Comité Ejecutivo de la CEE hizo público un mensaje de apoyo a la peregrinación del Papa a Fátima, "un lugar destacado" de la intercesión de María, al tiempo que destacaba el "sentir común del pueblo español" en la advocación de Fátima.

En el mensaje, los obispos españoles piden a los fieles que vivan con "verdadero espíritu cristiano y afán evangelizador" el "acontecimiento eclesial" del centenario de las apariciones de Fátima y desea que se renueve en todos la "verdadera" devoción a la Virgen María que, para los obispos, no consiste "ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, e impulsa a un amor filial hacia María y a imitar sus virtudes.

Se espera que, además de Blázquez y Osoro, varios obispos encabecen peregrinaciones diocesanas a Cova de Iria y Fátima. De los 400.000 peregrinos que el santuario espera recibir este fin de semana, varias decenas de miles procederán de nuestro país, entrando por los diversos pasos fronterizos con Portugal. Con motivo de esta visita, y por cuestiones de seguridad, España y el país vecino han recuperado los controles fronterizos.

Mientras tanto, los preparativos en el santuario continúan. Y también, el negocio. Así, los 43 hoteles de Fátima, una pequeña localidad de 12.000 habitantes, no han dudado en aumentar las tarifas de sus habitaciones durante la visita del papa, y esperan obtener un alza del 20% en sus ingresos de este año, de 32 millones de euros.

Con los ocho millones de visitantes que se esperan este año y los entre seis y siete millones de los años anteriores, Fátima es uno de los santuarios marianos más frecuentados del mundo, como el de Guadalupe, en México (20 millones), Aparecida, en Brasil (12 millones) o Lourdes, en Francia (6 millones).

Por otro lado,El santuario de Fátima anunció la concesión de una indulgencia plenaria por mandato del papa Francisco, durante este año jubilar que inició el 27 de noviembre de 2016 y concluirá el 26 de noviembre de 2017.

Durante este Año Jubilar, la indulgencia será concedida:

A los fieles que por razón de edad, enfermedad o graves motivos no puedan moverse, estén arrepentidos de sus pecados y tengan la firme intención de poner en práctica, tan pronto como sea posible, las tres condiciones indicadas ante una pequeña imagen de la Virgen de Fátima; Y en los días de las Apariciones, se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo con confianza a Dios misericordioso, por medio de María, sus oraciones, sufrimientos y dificultades.

Para obtener la indulgencia plenaria, los fieles sinceramente arrepentidos y animados por la caridad deben cumplir las siguientes condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oraciones por las intenciones del Papa.



A dos días de emprender su peregrinación al Santuario de Fátima, en ocasión del centenario de las Apariciones de la Beata Virgen María en la Cova da Iria, el Papa Francisco envió un video mensaje al pueblo portugués.

Texto completo del mensaje:

¡Querido pueblo portugués!

Faltan pocos días para nuestra peregrinación hasta la Vírgen de Fátima. Vivo una feliz expectativa por nuestro encuentro en la casa de la Madre. Sé bien que ustedes me quisieran tener también en sus casas y comunidades, en sus pueblos y ciudades. ¡He recibido la invitación! Me gustaría decir que quisiera aceptarla, pero ¡no me es posible! Desde ya, agradezco la comprensión con la cual las diferentes Autoridades han acogido mi decisión de limitar la visita a los momentos y eventos propios de la peregrinación al Santuario de Fátima, dando cita a todos ustedes a los pies de la Virgen Madre.

De hecho, es como pastor universal que me preparo a presentarme ante Ella, ofreciéndole el ramo de las más bellas ‘flores' que Jesús me ha confiado para su cuidado (cf. Jn 21, 15-17), o sea los hermanos y las hermanas de todo el mundo, rescatados por su sangre, sin excluir a ninguno. ¿Lo ven? Tengo necesidad de tenerlos conmigo; necesito su unión (física o espiritual, lo importante es que sea de corazón) para mi ramo de flores, mi ‘rosa de oro'. Volviéndome junto a ustedes ‘un solo corazón y una sola alma' (cf. Hch 4, 32), confiaré a todos a la Virgen, pidiéndole susurrar a cada uno: "Mi Corazón Inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios" (Aparición de junio 1917).

«Con María, peregrino en la esperanza y en la paz»: así dice el lema de esta peregrinación que es un entero programa de conversión. Me alegra saber que están preparando con intensa oración este momento bendito que lleva a la conclusión de un centenario de momentos benditos. Esto ensancha nuestros corazones y los prepara a recibir los dones de Dios. Les agradezco por las oraciones y los sacrificios que ofrecen todos los días por mí y de los que tengo tanta necesidad, porque soy un pecador entre los pecadores, «un hombre de los labios impuros que vive en medio de un pueblo de los labios impuros». La oración ilumina mis ojos para saber mirar a los otros como Dios los ve, para amar a los otros como Él los ama.

En su nombre, voy hasta ustedes con la alegría de compartir con ustedes el Evangelio de la esperanza y de la paz. ¡El Señor los bendiga y la Virgen Madre los proteja!