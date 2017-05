Jesús Bastante: "La primavera del Papa Francisco fue adelantada por Tarancón"

(LaPlanaaldia.com).- Un abarrotado salón de Plenos del Ayuntamiento de Burriana acogió ayer la primera de las conferencias organizadas con motivo del 110 aniversario del nacimiento de Vicente Enrique Tarancón. La villa que vio nacer al cardenal de la Transición albergó una conferencia del redactor jefe de RD, Jesús Bastante, en la que el periodista trazó una comparación de los ejes pastorales del purpurado y del Papa Francisco, bajo el título '¿Dónde estaría Tarancón en la iglesia de Francisco?'.

El camino seguido por la iglesia desde la renuncia del Cardenal Tarancón está pasando factura. El retorno a tiempos pre aperturistas ha supuesto un alejamiento de la sociedad que hace hoy más difícil una tarea como la que hizo Tarancón en la Transición española.

"Igual que en Roma están soplando otros vientos, es momento que en España soplen también y para eso hay que cambiar determinadas actitudes y reconocer algunos gestos porque ya había gente que era franciscana antes que Francisco y Tarancón fue uno de ellos", afirmó el experto.

Bastante presentó un Cardenal avanzado a su tiempo y comparó su doctrina con la que trata de impartir ahora el Papa Francisco. Tomó como eje al Papa para mostrar cómo "la primavera de Francisco fue adelantada por Tarancón" y puso ejemplos como la pastoral del año 50 cuando era obispo de Solsona y las similitudes con discursos del Papa actual en Lampedusa o Naciones Unidas. "Iglesia pobre para los pobres". Y destacó que igual que el Tarancón tuvo problemas en su época, ahora también los tiene el Papa Francisco por el mismo motivo.

Bastante fue claro al asegurar que "el Cardenal ha sido postergado por la iglesia durante mucho tiempo y ahora los tiempos, afortunadamente, están cambiando y en Madrid se está empezando a notar y el Cardenal Osoro sí tiene interés en reflotar la figura de Tarancón en Madrid".

El Cardenal "fue muy relevante en una época, pero corresmos el riesgo de perder los ejemplos de algunos iconos y en la iglesia de Madrid ha pasado. No hay ningún arzobispo o Cardenal de Madrid que haya sido tan olvidado como lo fue Tarancón. Se está empezando a olvidar quien fue Tarancón y eso no es admisible. Me consta que las intenciones del actual Cardenal de Madrid no son esas, sino al contrario, reivindicar la figuar de Tarancón, de ese hombre de Pablo VI en España para esta transición, igual que Osoro es el hombre del Papa Francisco para la transición actual".

Lo que ocurrió, explicó Bastante, es que "después del Concilio Vaticano II la iglesia se echó para atrás y se retiró a los cuarteles de invierno. Se preocupó de la doctrina, del sexo y de las prohibiciones... se apartó del mundo y también de aquellos que apuntalaron ese proceso de reformas. Hasta hace muy poco no se han reivindicado las figuras de Juan XXIII y Pablo VI. Ha sido el Papa Francisco quien ha tenido que beatificar a uno y canonizar a otro. Ahora se está recuperando un poco. Es el momento también para que personajes que en la Iglesia española fueron considerados culpables o condenados por haber defendido esa apertura, que después en la involución se vio que la iglesia tiene que retornar a sus esencias y aquellos eran traidores de las esencias verdaderas de la iglesia, se les apartó".