El Ejecutivo de la CEE debatió ayer un plan de viabilidad para 13TV, que incluye despidos

(Jesús Bastante).- Ruido de sables en 13TV. La cadena episcopal no termina de remontar, inmersa en la crisis del sector, y sin poder solucionar la "pinza" publicitaria impuesta por Mediaset y AtresMedia. Con más de 5,5 millones de euros de pérdidas este año, los obispos se han negado a inyectar más dinero adicional en la cadena, y ayer debatieron un duro plan de viabilidad que, entre otras medidas, supondrá la salida de Alfredo Urdaci y Nieves Herrero, una reducción de la producción informativa propia, y un "toque" a "El Cascabel", que habrá de centrarse.

Las medidas han sido abordadas, en un intenso debate, en el Comité Ejecutivo de este jueves, donde Julián Velasco, presidente de 13TV, y Enrique Lozano, nuevo director general de la cadena, han presentado los resultados de un informe encargado a diversos expertos sobre la imagen de 13 y su viabilidad económica, como ya adelantó en exclusiva RD.

La situación, sin ser catastrófica, sí se antoja sumamente delicada. Tanto es así, que el plan admite la posibilidad de numerosos despidos y, sobre todo, la no renovación de muchos de los contratos eventuales. Así, han quedado paralizadas todas las contrataciones de personal y no se están cubriendo las bajas laborales. Las plazas liberadas como consecuencia de solicitudes de permisos por maternidad y enfermedad no han sido reemplazada en los últimos meses.

En algún momento, incluso, se llegó a plantear el despido del 80% de la plantilla (compuesta por unas 150 personas), algo que el Ejecutivo ha descartado. Según fuentes conocedoras del plan, el cardenal Osoro se ha opuesto rotundamente a un despido masivo, apelando a que una empresa de la Iglesia debe aplicar la Doctrina Social de la Iglesia. Así las cosas, los obispos no descartan la entrada de nuevos accionistas a la cadena, aunque por el momento la Iglesia no se plantea perder el control mayoritario de su televisión.

Las primeras medidas giran en torno a reducir la producción de informativos, conscientes de que la competencia con las grandes cadenas no es viable económicamente ni repercute en el "share". Así, desaparecerá el magacín de la mañana, conducido por Nieves Herrero, y el informativo de mediodía, mientras que el nocturno verá reducido a 15 minutos su duración, prescindiéndose también de Alfredo Urdaci.

En paralelo, los obispos y la emisora han analizado los resultados de un informe encargado a diversos expertos sobre qué funciona y qué no en la televisión. Entre los aspectos positivos, el progresivo incremento en la audiencia, la imagen de marca o la identificación de 13TV como una cadena generalista -si bien escorada a la derecha y con un público demasiado mayor-, y no como una TDT más. Entre las estrellas, ha sorprendido la buena imagen de Antonio Jiménez, aunque no tanto de "El Cascabel", y una bajísima aprobación para Alfredo Urdaci, que ha precipitado la cancelación de su contrato.

Una vez visto el informe, se ha decidido mantener el programa estrella de la cadena, reforzando la parte informativa, y obligando a sus responsables a que las tertulias "sean más plurales, con más caras nuevas, más expertos y temas que vayan más allá del rifi-rafe político". Frente a la disminución de los espacios informativos, la dirección de 13TV pretende que El Cascabel sea más informativo y, por ende, esté menos escorado hacia la derecha política.

Por contra, se mantendrá, y reforzará, la programación religiosa, y se continuará intentando promover las sinergias entre 13 y Cope. Algo que aún no se ha producido, y que los obispos quieren que se dé en la próxima temporada, donde el vacío dejado por el cese de algunos programas podría llenarse con material de la cadena episcopal.

ste, en principio, era el objetivo tanto de Julián Velasco como del presidente de Cope, Fernando Giménez Barriocanal, que se han topado con el recelo de las estrellas de la cadena radiofónica. Un escollo del que, en buena medida, puede depender el futuro a corto y medio plazo de 13TV.