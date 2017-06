El arzobispo de Toledo denuncia que "en España se va instalando poco a poco el odio y la violencia"

(Jesús Bastante).- El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, considera que "en España se va instalando poco a poco el odio y la violencia". En su escrito pastoral de esta semana, el primado arremete contra los que sostienen "posiciones radicales ante los grandes asuntos de Estado de derecho".

¿Cuáles son estos asuntos? En opinión del prelado, "la identidad del ser humano, hombre y mujer; el tratamiento de la educación sexual humana; el concepto de lo público en los ámbitos de la sanidad, la enseñanza y educación de los españoles".

"Lo primero que salta a la vista es que en España se va instalando poco a poco el odio y la violencia, pasiones que poco contribuyen a resolver cuantos problemas nos afectan, porque es, en el fondo, un desprecio por construir el bien común a partir de las virtudes humanas", constata Braulio Rodríguez, quien insiste en que "no es bueno aceptar contraposiciones que llegan al simplismo y a enfrentar realidades que son siempre complejas. No juguemos a buenos y malos, que tantas veces crean juicios injustos sobre personas e instituciones".

En su pastoral, el arzobispo se refiere a los que desprecian la acción del anuncio del Evangelio y de la Liturgia de la Iglesia en el ámbito público: "Separar esta realidad de la acción caritativa y social es un verdadero desastre, una traición, porque ya están saliendo sociedades, instituciones que organizan todo un programa de acción social porque piensan que son más afectivas que la acción caritativa y social de la Iglesia".

El prelado concluye su escrito recalcando que éstos "piensan además que así el protagonismo de esta Iglesia en la sociedad desaparecerá cuando se cubran todas las necesidades. Ese protagonismo, hay que decirlo alto, no nos interesa a quienes somos la Iglesia. Pero ese protagonismo está ahí, porque el mandamiento nuevo de Jesús no se olvida".

"Sin embargo, tal vez piensen: «¿Por qué tenemos que aguantar que la Iglesia ayude a los más pobres, cuando es la justicia y la acción del Estado, de lo público, que tienen que solucionar estos problemas?» No os creáis esa falacia. No es verdad. Es más, ojalá fuera verdad que se alcanzara esa solución, pero estamos seguros de que no es esto lo que interesa a quien hace esta afirmación. Además, no les preocupa el ser humano, buscan otra cosa. No lo duden", finaliza.

Para leer la carta completa, pincha aquí: