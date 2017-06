El rector Julio Martínez asegura que se trata de "una publicación para la cultura del encuentro del Papa"

(José M. Vidal).- La revista del corazón del Papa. Para comprar en los kioscos y leer en las peluquerías, pero también en las parroquias y en las casas de todos los que quieran conocer mejor la figura y la actualidad de uno de los hombres más influyentes y queridos del mundo. Ayer, el rector de la Universidad de Comillas, Julio Martínez, presentó en Madrid, junto a la directora de la publicación, Carmen Magallón, 'Il Mio Papa', "una revista que se enmarca en la gran categoría de la cultura del encuentro que promueve el Papa Francisco".

Porque, aunque la revista (por ahora mensual en España) pretende tener la máxima difusión, su principal objetivo no es el comercial, sino, en palabras del Rector, "compartir la Buena Noticia de Cristo, del Evangelio y de la persona que, con más fuerza, lo encarna hoy en el mundo: el Papa Francisco".

Porque, para Julio Martínez, la revista es "un instrumento más de difusión de lo que el Papa llama la cultura del encuentro". Un tema sobre el que el rector de Comillas acaba de escribir, precisamente, un libro, titulado 'La cultura del encuentro, desafío e interpelación para Europa' (Sal Terrae).

Una categoría, la de la cultura del encuentro, que el Papa viene cultivando "desde hace más de 20 años" y que, por lo tanto, "tiene historia, es fecunda y representa su manera de estar en la sociedad", y se plasma en frases ya tan famosas, como la de "construir puentes y derribar muros".

Una cultura del encuentro que, a su juicio, cobra mayor relieve en un mundo surcado por "dos modelos antagónicos: el de Trump y el del Papa". Dos modelos enfrentados, "aunque el Papa no quiera confrontarse con nadie en ese terreno de la política, porque sabe perfectamente aquello de que 'al César lo que es del César...' Francisco no es un político ni quiere emular a los políticos".

El símbolo del modelo de Trump es el muro. "Tanto el muro físico, que es extremadamente simbólico de una cultura que rompe vínculos, como los muros mentales, que crean animadversión, odio y deseo de acabar con el que es diferente".

En cambio, el modelo del Papa es "el de buscar juntos la paz". Y, para demostrarlo, el padre Martínez puso el ejemplo, recogido en la revista, del reciente viaje de Francisco a Egipto, siguiendo las huellas del santo de Asís. A su juicio, "ésta es la cultura que hoy necesitamos".

Una cultura nada fácil de implementar en la vida personal y social. Y el Papa lo sabe, porque "no es un ingenuo. Primero, por jesuita. Los jesuitas no estamos formados para la ingenuidad y el Papa es jesuita hasta la médula. Y segundo, por porteño y por porteño muy largo".

Y es que "el Papa cree en la Buena noticia y se desvive por proclamarla mediante el diálogo y el discernimiento". Una palabra esta última profundamente jesuita y que, a veces, se entiende mal, según el rector de Comillas. Por ejemplo, a la hora de abordar la exhortación 'Amoris Laetitia'. "El discernimiento no es licencia para cualquier cosa, sino la capacidad de ayudar a la gente y a los sacerdotes a encontrar el bien y la verdad en su existencia concreta, en nuestra vida tal y como es".

Cristiano, jesuita y porteño hasta la médula

Esta actitud abierta es la que conduce a los cristianos a "salir de nuestras comodidades y de nuestras madrigueras, y buscar a la gente". Una "Iglesia en salida, no para darle a los demás con nuestras doctrinas en la cabeza, sino para ser testigos de Jesús".

Además, a nivel teológico, la cultura del encuentro hunde sus raíces "en la encarnación del Verbo, del hacerse humano de Dios, del hacerse carne de Dios, que nos envía al mundo, para salvarlo y no para condenarlo. Porque la palabra de Dios sobre el mundo no es un no, sino un sí, como el de Cristo o el de María".

O como el sí del propio Papa, "que es un enamorado de la vida, de las personas y del encuentro concreto, por ser un enamorado de Cristo". Y es que "el Papa es un cristiano hasta la médula", sentenció Julio Martínez.

Para concluir, el rector deseo éxito "a esta aventura para el encuentro" y aprovechó para invitar a los católicos españoles a superar las reticencias hacia las revistas del corazón, porque 'Il Mio Papa' es mucho más que una revista de ese tipo, aunque se conforme con ese formato. Y, en la misma línea, también deseó que, a través de la revista, "millones de personas puedan superar un cristianismo vergonzante".

El cardenal Cañizares, patrocinador de la revista

El cardenal Antonio Cañizares, que patrocina la revista a través de la Universidad Católica de Valencia (UCV), estaba anunciado para intervenir en la presentación, que se celebró en la Universidad Comillas de Madrid, pero se lo impidió un viaje al Vaticano, donde participó en la audiencia papal.

En su nombre, la directora de la revista, Carmen Magallón, leyó un entusiasta saludo del arzobispo de Valencia a la nueva revista. "Nuestro Papa es un libro abierto para la esperanza. No puede ser de otra manera cuando todo en él arranca de la alegría del amor de Dios y se mueve en ese horizonte. España necesita de la alegría del Evangelio, del amor".

El cardenal Cañizares considera que es "fundamental" conocer al papa Francisco "y así quererle y seguirle", lo que es "garantía de comunión eclesial" para fortalecer la identidad y misión evangelizadora de la Iglesia "al servicio de la humanidad entera, sin exclusión de nadie".

"Estuve en el cónclave del que salió elegido y os puedo asegurar que este Papa es elección de Dios. Por eso debemos estar todos con él, como una piña, en comunión total. Es el Papa que Dios nos dio para conducir la Iglesia en estos tiempos tan convulsos y difíciles, y guiar a este mundo por caminos de paz y esperanza, de amor y de misericordia, por los caminos de Dios. La enseñanza de Francisco es espléndida, reconfortante, renovadora y esperanzadora".

En opinión del cardenal valenciano, el mundo "necesita" querer todavía más a Francisco, "siguiendo sus enseñanzas y su ejemplo"; cuando esto se logre, "aún caerá mejor" este Papa "de la esperanza y la misericordia, pastor conforme al corazón de Dios que sabe amar y nos conoce, camina junto a nosotros, sobre todo, junto a sus predilectos que son los últimos, los pobres, los descartados, los vulnerables".

Por su parte, la directora de la edición española de Il Mio Papa, Carmen Magallón aseguró que la meta de su revista es "llegar al corazón de las personas, llevando lo que de verdad hace y dice el Santo Padre".

La versión de Il mio Papa, que llega este mes de junio a los kioskos de España, está editada por Romana Editorial y recoge cada mes a través de 68 páginas a todo color un completo seguimiento de la labor del Papa Francisco. Su figura, reuniones, viajes, mensajes o curiosidades son contados con un lenguaje sencillo y accesible para divulgar el universo de la cultura del encuentro de Francisco y acercar al lector al Vaticano, a la residencia de Santa Marta donde vive y conocer su día a día.

Il mio Papa se publica en Italia por Mondadori, así como en Portugal y en algunos países de América Latina. La versión que llega a los kioskos españoles el último viernes de cada mes tiene una tirada cercana a los 20.000 ejemplares.