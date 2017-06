El PSOE vuelve a plantear la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado

(J. Bastante/Agencias).- Es un tema recurrente, que cada cierto tiempo sale a la palestra pero que en 40 años de democracia nadie se ha atrevido a plantear seriamente: la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Ahora, tras el fallo del TUE acerca de la ilegalidad de algunas exenciones fiscales a la Iglesia, el PSOE quiere resucitar el debate.

Así, el nuevo secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha anunciado su intención de plantear a la Ejecutiva del partido la denuncia del Concordato con la Santa Sede por considerarlo "obsoleto".

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Perelló ha recalcado la necesida de "poner las cosas en su sitio", y reconocer el "carácter confesional" que determina la Constitución. "Hay que dejar a la Iglesia tranquila", ha sentenciado.

Perelló ha añadido que no puede "estar más de acuerdo" con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que considera que las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España podrían constituir "ayudas estatales prohibidas". A su juicio, se trata de acabar con situaciones en las que la Iglesia registre bienes a su nombre que no tengan que ver con el culto y en ocasiones con fines productivos, y no pague IBI.

En este sentido, desde Escuelas Católicas se ha señalado que sus centros "prestan un servicio a la sociedad y que es en virtud de ese servicio por lo que se les aplican exenciones fiscales.

Con todo, subrayó en un comunicado que "es pronto" para valorar el dictamen, y pidió "esperar a que se pronuncien los tribunales españoles sobre el alcance que puede tener esta resolución de la Unión Europea".

En cualquier caso, prosiguió, tanto Escuelas Católicas como sus centros respetarán las decisiones judiciales, y permanecerán atentos para la mejor defensa de los derechos de los centros educativos.

Apuntó que en las próximas semanas, los servicios jurídicos de la institución estudiarán "en profundidad esta sentencia que únicamente afecta a este impuesto (ICIO), y a las instituciones titulares de los centros educativos".

Finalmente, el grupo municipal del BNG en Lugo ha anunciado que pedirá al gobierno de Lara Méndez la aplicación del dictamen del tribunal de Luxemburgo sobre la exención de los impuestos a la iglesia.

El portavoz del BNG, Rubén Arroxo, ha explicado que "el tribunal de la Unión Europea está reconociendo que las exenciones de impuestos podrían suponer ayudas del Estado a la Iglesia".

En el caso de Lugo ha recordado que hay "innumerables inmuebles" propiedad de la Iglesia Católica exentos del pago del IBI, entre ellos el "negocio" del parking del seminario, que supondría una recaudación de "doscientos mil euros al año", ha advertido.