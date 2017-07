"Cope y 13TV siguen estrechando lazos en el carácter de su línea editorial"

(Jesús Bastante).- Las sinergias anunciadas entre 13TV y Cope se cumplen. Apenas cinco días después de que el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, apuntara la necesidad de "aliviar la carga" en 13TV, la cadena comienza a tomar decisiones ejecutivas. Así, la emisora acaba de anunciar la marcha de Alfredo Urdaci, Nieves Herrero y María Royo, y el nombramiento de José Luis Pérez, director de informativos de la cadena de radio, con el mismo cargo en la televisión episcopal.

"Con el nombramiento de José Luis Pérez, 13tv y Cope siguen estrechando lazos en el carácter de su línea editorial", asume, en un comunicado, la cadena. A partir de ahora, el rumbo de 13TV pasa por abandonar la competencia con las majors en informativos y apostar por la programación socio-religiosa, dando más relevancia a las audiencias papales, los viajes de Francisco y programas como "Periferias" o "Misioneros por el mundo".

La llegada de José Luis Pérez es el movimiento natural de las sinergias entre la radio y la televisión episcopales, que tuvo su origen en el nombramiento de Fernando Giménez Barriocanal (presidente de Cope y gerente de la Conferencia Episcopal) como presidente de 13TV en diciembre pasado. Tres meses después, y después de elaborar un informe de gestión, Barriocanal colocó en la presidencia a su principal colaborador, Julián Velasco, encargado de ejecutar el mismo.

Dicho informe se basa en dos aspectos: el primero, el económico, que deja resultados desastrosos. En apenas cinco años de vida, 13TV ha perdido más de 60 millones de euros, pese a conseguir una licencia propia y mantener una audiencia considerable para las TDT. El impacto de duopolio publicitario (A3Media y Mediaset se llevan el 90% de la tarta publicitaria) hace que una televisión como 13TV no pueda competir en plano de igualdad, señalan los responsables de la cadena.

De ahí los despidos: aunque en un momento se llegó a hablar de una reducción de hasta el 80% de la plantilla, tanto el Comité Ejecutivo del Episcopado (reunido a primeros de junio) como la Comisión Permanente (que debatió el tema la semana pasada) echaron para atrás esta medida. Habrá despidos, pero sobre todo no renovaciones de contrato.

Preguntado sobre el particular el pasado viernes, Gil Tamayo aseguraba que "la Conferencia Episcopal quiere seguir adelante, con convicción en este proyecto", si bien admitió las "dificultades económicas fundamentales" por las que pasa la cadena episcopal, propiedad en un 81% de los obispos.

"Tenemos la obligación de solucionar estas dificultades, pero con las reglas del juego del resto", advirtió Gil Tamayo, quien señaló que "no podemos arrastrar como una carga lo que no haría ninguna institución que quiera sobrevivir". "Lo haremos con arreglo a la Doctrina Social de la Iglesia, pero también con la realidad vigente", apuntaba.

La realidad es que en los informes preliminares sí se hablaba de despidos masivos. En la reunión del Ejecutivo de la primera semana de junio, los cuatro cardenales presentes (Osoro, de Madrid; Cañizares, de Valencia; Blázquez, de Valladolid y presidente de la CEE; y el neocardenal Omella, de Barcelona), se negaron a que en la cadena episcopal se produjeran una "sangría" de empleos, apelando a la Doctrina Social de la Iglesia, que aboga por unas condiciones de empleabilidad consecuentes con la dignidad de la persona "Se nos hubiera caído la cara de vergüenza", señala uno de los prelados presentes en la reunión.

Tras la rotunda negativa de la cúpula episcopal, el equipo de Barriocanal optó por el "plan B": aligerar el peso económico del sueldo de sus estrellas, y no renovar la práctica totalidad de los contratos que concluían en junio. Al tiempo, se ha acordado buscar sets de grabación de alquiler en Madrid, para reducir los gastos que genera la sede de 13TV en Pozuelo de Alarcón (y los viajes de invitados y personal).

En segundo lugar, la línea editorial: el equipo de Barriocanal, que quiere apostar por el "modelo Cope" para la cadena de televisión, se ha encontrado con varias dificultades, especialmente en el caso de sus estrellas, como Carlos Herrera, Manolo Lama o Paco González. La negativa de muchos de ellos, ya fuera por sus compromisos con otras cadenas, o por la falta de sintonía con el proyecto televisivo, ha impedido que las sinergias anunciadas, hasta ahora, se convirtieran en realidad, y apenas se produjeran dos entrevistas de Carlos Herrera.

Sin embargo, el nombramiento de José Luis Pérez hace pensar en la idea de Barriocanal de apuntalar el trabajo de grupo entre Cope y 13TV para la próxima temporada, en la que se espera que algunos profesionales de la cadena puedan intervenir en la cadena de televisión. El presidente de Cope no ceja en su empeño de lograr que Herrera o Ángel Expósito puedan colaborar, incluso con un espacio propio, en 13TV.

"Los obispos no han considerado abandonar el proyecto de 13TV, porque no está muerto, está vivo, con dificultades, pero con una palabra que decir en la sociedad española", anunciaba Gil Tamayo este viernes. Al menos, los obispos parecen haber dado un par de años de margen para que el proyecto pueda despegar definitivamente, antes de decidir si enterrarlo o no.