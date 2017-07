Cañizares recuerda a Miguel Ángel Blanco y las otras víctimas de ETA

(Veritas-UCV).- El Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha recordado a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su asesinato a manos de ETA, así como ha hecho memoria de todas las víctimas de la banda terrorista y ha elevado una oración "para que Dios les conceda el eterno descanso y a sus familiares la paz".

Igualmente, el Gran Canciller ha anunciado durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia (UCV) que la semana próxima, con fecha y hora por confirmar, se celebrará un funeral por todas las víctimas del terrorismo y del yihadismo en la Catedral de Valencia.

Así, el Cardenal Cañizares ha invitado a toda la comunidad universitaria y a la diócesis a participar en la próxima celebración eucarística y rezar "para que cese tanta violencia como existe y tan poco respeto a la vida. ETA fue pionera en el terrorismo y otros movimientos que no se justifican en absoluto. Digamos no a la violencia y defendamos la vida y la dignidad de todo ser humano, sin la que no es posible la paz".