Monseñor Ladaria: "Es necesaria una comunicación testimonial de la fe"

(Aica).- Monseñor Luis Francisco Ladaria S.J, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Comisión para el Estudio del Diaconado de Mujeres, participó del Simposio Internacional Catequético que se realizó en Buenos Aires, donde reflexionó sobre la primera encíclica del papa Francisco ´Lumen Fidei´, y consideró que el documento es "un hermoso signo de la continuidad del magisterio". "No hay fe sin testimonio", expresó.



El Simposio Internacional Catequético se llevó a cabo desde el lunes 10 de julio hasta el viernes 14, en la Facultad de Teología de la UCA, ubicada en Concordia 4422, en el barrio porteño de Villa Devoto.

El prefecto expuso una conferencia en la que reflexionó sobre la primera encíclica del papa Francisco 'Lumen Fidei', especialmente sobre el primer capítulo titulado "Hemos creído en el amor".

Destacó la carta apostólica 'Lumen Fidei' como "un hermoso signo de la continuidad del magisterio", y explicó que "esta encíclica sobre la fe de algún modo completa las otras encíclicas del papa Benedicto XVI". Recordó que el título del documento "nos indica que la fe nos señala el camino a seguir, nos lo ilumina", y aseguró: "La luz de la fe es capaz de iluminar toda nuestra existencia".

"Por la fe el hombre se abandona completamente a Dios", agregó y reflexionó sobre qué es la fe y lo que le corresponde a la catequesis como su trasmisora. El prelado explicó que "en la fe y el amor nos confiamos totalmente a Dios", y señaló que "si no hay confianza en el amor no se descubre el camino luminoso".

Para monseñor Ladaria, en el primer capítulo de la encíclica, que se titula con las palabras de san Juan en su primera carta, la Iglesia brinda una "definición" actual (si se pudiese definir algo tan grande) de Dios como amor, compuesta por las diferentes etapas históricas del gozo de quien encontró y encuentra la fe.

"Los creyentes son transformados por el amor ya que la fe es luz que ilumina y entonces el amor nos transforma", reiteró y resaltó que "el testimonio es un elemento esencial de la fe". "No hay fe sin testimonio. Es un elemento esencial de la fe y de su transmisión. Empezando por el testimonio de Cristo, el testigo fiel".

Del testimonio apostólico "vivimos nosotros, es el testimonio que nos hace creyentes, a través de los tiempos y de los siglos". "¿Dónde entramos en la experiencia espiritual de Cristo? En la oración, en particular en la oración del padrenuestro", recordó y aseveró: "Es necesaria una comunicación testimonial de la fe. Si no hay testimonio no hay catequesis ni conocimiento. La fe supone cierta experiencia".

Por la tarde, se realizaron en los espacios que el ISCA tenía para trabajar en forma colaborativa en comisiones temáticas y las reuniones de grupos. La misa de cierre del día se celebró en honor al santo Cura Brochero y a Mama Antula, concelebrada por obispos y sacerdotes que participan del Simposio.