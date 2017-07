Omella asegura que el conflicto entre Cataluña y España “es una tensión alimentada”

(J. Bastante).- La tensión entre Cataluña y España "es más de arriba que de la calle". El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, considera que "hay que lanzar un mensaje de entendimiento, de paz y de hermandad" frente a "una tensión alimentada" que "crean ciertos grupos y medios".

En una entrevista al diario local La Comarca.net , de su comarca natal, el Matarraña de Teruel, Omella subraya que "cuando voy por parroquias, voy por la calle y creo que esa tensión la crean ciertos grupos y medios. Es una tensión alimentada".

"Ahora parece que a través de esas políticas hay cierta tensión y me duele. Hay que lanzar un mensaje de entendimiento, de paz y de hermandad", sostiene el cardenal de Barcelona, quien añade que "a pie de calle es cierto que a veces también se palpa algo de tensión, pero ni mucho menos tanto como trasciende en los medios y da la sensación que la imagen que se da no es correcta".

"Cuando escuchas a los que mandan referirse a la situación, uno se espera que en la calle no se hable de otra cosa y que la gente está crispada, pero no es así", aclara el purpurado, quien insiste en que "tenemos que trabajar todos por el bien de todos y por la fraternidad de todos", pues "la división no lleva a ninguna parte. Eso no conduce a nada sino a sufrimientos".

"Ojalá todos pongamos de nuestra parte, ciudadanos, políticos, periodistas, profesores, padres de familia... ¡Hagamos todo lo posible para acercarnos y dialogar por el mismo bien común!", reclama Omella, quien también se refiere, en la entrevista, al litigio de los bienes de la Franja. En este punto, se muestra convencido de que "se resolverá".

"Yo creo que hay que trabajar desde ambas partes para buscar una solución ya. Al final son unas piezas de arte cuya resolución tiene mil maneras de hacerse efectiva. Y sobre todo cuando uno las reclama deben devolverse", apunta el cardenal de Barcelona. "Mi deseo es que vuelvan, como siempre he dicho y creo que así será".