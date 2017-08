Expira el plazo judicial sin que Cataluña devuelva a Aragón los bienes de Sijena

(C.D./ACN).- Cataluña sigue en su empeño de no devolver a Aragón los bienes de Sijena, pese a que el plazo fijado por el juzgado de Huesca para que lo hiciera expiró este lunes. En declaraciones a ACN, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha reafirmado que como no se han resuelto los recursos pendientes, ni hay una sentencia en firme, las piezas "no saldrán" del Museu de Lleida mientras él sea conseller.

"Queremos agotar todos los caminos que nos siguen aportando un sentimiento de justicia en nuestra defensa", ha esgrimido Puig. En este sentido ha insistido que el posicionamiento es "claro" y "rotundo" y ha defendido que no pueden incumplir la Llei de Patrimoni Cultural.

En este sentido, ha esgrimido que no buscan "levantar una polvareda" ni en los juzgados ni con el Gobierno de Aragón y con el Ayuntamiento de Sijena, sino que quieren conducir el proceso de una forma "tranquila y educada".

"Es un problema demasiado largo, no debía haber durado tanto y las cosas no se han llevado demasiado bien", ha insistido. Preguntado sobre la posibilidad de que la policía entre en el museo leridano para llevarse las piezas este martes, Puig ha calificado la eventual situación de "muy extraña" y "fuera de lugar", y añade que el traslado de bienes lo han de hacer profesionales expertos.

Sobre las pinturas murales del MNAC, sobre las que también pesa una ejecución provisional de sentencia, no solo ha esgrimido argumentos jurídicos sino también técnicos. "Es un verdadero atentado contra las obras de arte. En criterios de conservación no puede ni plantear", ha aseverado.

Así, el conseller de Cultura ha explicado que el arte y el patrimonio cultural en el mundo está repartido por motivos históricos diversos. "Si ponemos una mirada de larga perspectiva, muchas se han podido conservar y no han desaparecido precisamente por estos motivos", ha precisado, y recuerda que nadie ha situado el foco sobre otras obras de arte también de Sijena que están equipamientos españoles. Ante esto, lamentó a ACN las "amenazas" y los requerimientos judiciales que ha recibido el Govern porque asegura que son "gente de orden". Con todo, ha precisado que ya era "consciente" cuando aceptó el cargo de conseller.

Polémicas "anticatalanistas"

Puig ha lamentado que las "polémicas anticatalanistas" tradicionalmente han "ido bien" en algunos partidos, que han de "sacar votos" gracias a enfrentamientos entre territorios.

"No aporta nada bueno a ninguno de los lados, porque de Sijena a Lleida habrá los mismos kilómetros ahora que dentro de unos años". En esta línea, ha constatado la necesidad de que el Estado haga "pedagogía" sobre la "pluriculturalidad" de la península "sin levantar polvareda" y considera paradójica la "celeridad" del Gobierno a la hora de encontrar recursos financieros para condicionar el monasterio de Sijena.

"Nos alegra que el ministerio de Cultura se muestre sensible a ayudar en todos los lugares donde hay necesidad para velar por el patrimonio, porque los museos de nuestro país también están necesitados de mejoras técnicas. Esperamos que esta sensibilidad se extienda", ha remachado.