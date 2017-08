Segura: "Las autoridades tienen que servir también a los católicos"

Entre los actos centrales de este 5 de agosto, Día de Santa María, se ha celebrado en la Catedral de Ibiza la tradicional misa cantada, oficiada por el obispo, Vicente Juan Segura, seguida de la ofrenda floral a la Virgen.

Una ceremonia a la que, una vez más, no ha acudido el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, que ya anunció al comienzo de su mandato que no acudiría a los actos religiosos por considerar que España es un Estado laico aconfesional y las instituciones públicas no deben mezclarse con las religiosas.

La decisión de Ruiz ya fue motivo de crítica por parte del obispo en citas religiosas anteriores y una vez más, en este Día de Santa María, ha reiterado su desaprobación durante el sermón, en el que ha saludado a todas las autoridades presentes para, a renglón seguido, recordar a los ausentes que "las autoridades tienen que servir a todo el pueblo, también a los católicos, porque no se puede estar con unos sí y con otros no".

Vicente Juan Segura ha continuado su sermón y ha concluido con una "llamada a las autoridades para que salvaguarden los valores cristianos y pensando en el bien de todos y no de ellos mismos", después de agradecer a los presentes su esfuerzo por acudir al templo "a pesar del intenso calor". Y mientras tanto, las decenas de personas que abarrotaban la catedral, abanico en mano, trataban de hacerle frente.

Lo que se echó de menos en la intervención del obispo fueron referencias al reciente fallecimiento del ex piloto Ángel Nieto o a los actos vandálicos sufridos hace unos días en el templo, cuando un individuo realizó unas pintadas sobre la placa que conmemora a los muertos del bando franquista en la Guerra Civil.

Entre quienes sí han acudido a la ceremonia religiosa en honor a la Virgen estuvieron el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Alfonso Molina; la vicepresidenta del Consell, Marta Díaz; el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó; el senador Santiago Marí; la portavoz de la oposición en el Consistorio, Virginia Marí; los concejales Joan Ribas, Álex Minchiotti y Joan Tur Ripoll; los consellers Gonzalo Juan, Mariano Juan y Belén Torres; el portavoz del PP, Miguel Jerez y los alcaldes de Sant Josep y Santa Eulàrias, Josep Marí Ribas y Vicent Marí.

(RD/Nou Diari)