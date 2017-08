Cardenal Omella: "En nombre de Dios no se pueden cometer atentados"

(José M. Vidal/Agencias).- Tras visitar a los heridos del atentado en Las Ramblas y a las familias que se encuentran en el Hospital del Mar, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, lamentó, en declaraciones a la Cope, "todo el dolor de tanta gente inocente" y se ha mostrado "consternado de ver que Cataluña, España y el mundo entero está pendiente de esta situación dolorosa que a todos nos ha afectado tanto".

"He hablado con un padre de familia que me ha contado como su mujer y sus hijos habían venido a pasar el día. Él estaba trabajando y tuvo que ir al hospital y se encontró a su mujer en el quirófano y a su pobrecito hijo en urgencias con aparatos. Él estaba ausente de la familia en esos momentos. Es doloroso ver cómo se te trunca la vida en unos minutos, por unos terroristas que no sabes lo que llevan dentro de sus cabezas".

La religión tiene que llevarnos a la convivencia y a la paz

El arzobispo de Barcelona ha afirmado que "en nombre de Dios no se puede cometer atentados. Dios es el Dios de la vida y del amor en todas las religiones. Especialmente en la nuestra, en la católica, donde Dios muere por salvar al hombre. Ese camino de destrucción, ni es religión ni viene de Dios y nunca se puede tolerar. La religión tiene que llevarnos a la convivencia y a la paz. Solo los que se separan de ese camino son los que han estropeado la fe y la religión".

El Cardenal Juan José Omella también ha confirmado que el domingo 20 de agosto se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia una misa "por todas las víctimas, por las familias y por los que han muerto. Para que el Señor cambie el corazón de todas esas personas que maquinan para hacer el mal. Para que ojalá se conviertan en constructores de paz y no de muerte".