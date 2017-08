Santiago Martín 'culpa' a Ada Colau del atentado de Barcelona

(José M. Vidal).- Fue un referente mediático durante los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Después de abandonar la corresponsalía religiosa del ABC, el sacerdote Santiago Martín se convirtió en fundador de 'Los Franciscanos de María'. Como tal, vive en Roma y, desde allí, utiliza su acceso a diversos medios online para arremeter a diario contra el Papa Francisco y su primavera. Dispara contra todo lo que se mueve y, ahora, le tocó el turno a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El cura, que es también párroco de una parroquia del Campo de las Naciones (Madrid), se ha convertido en protagonista de las redes sociales después de que se haya publicado su homilía de este domingo en diferentes plataformas web en la que carga duramente contra los políticos catalanes por el atentado de Las Ramblas de Barcelona y el de Cambrils.

"Hay que hacer algo más, no puede ser que solamente estemos rezando", asegura desde su púlpito la parroquia, desde donde llevó a cabo todo un mitin en el que no duda en atacar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por no haber instalado bolardos en los accesos a la Rambla y considera que debería ser denunciada por "cooperación con los terroristas".

"Una parte de culpa, y seguramente los abogados de las víctimas lo recordarán, es de la alcaldesa de Barcelona", asegura el que fuera responsable del programa Testimonio de TVE y exresponsable de la sección de Religión en el diario ABC. "Menos lágrimas y más hacer cosas", añade a continuación.

"Si un asesino hubiera querido hacer una matanza ayer en la Plaza Mayor de Madrid o en la Puerta del Sol la podría haber hecho exactamente igual. La alcaldesa de Madrid, del mismo partido que la alcaldesa de Barcelona, extrema izquierda, comunistas radicales, piensan esto: no hay que coartar la libertad. Claro, la libertad de los asesinos", concluye.

Se pregunta: "¿Qué habría ocurrido si el gobierno municipal hubiese sido de derechas? Todos los periódicos habrían pedido dimisiones. Pero como son comunistas... pueden hacer lo que quieran y no pasa nada".

Por último, insta a sus files a mandar cartas de protesta a los periódicos por la supuesta falta de maceteros y bolardos en las vías centrales de Madrid y Barcelona.

La intervención del sacerdote alcanzó tal eco en las redes que el arzobispado de Madrid tuvo que salir al paso con un comunicado en el que desautoriza las palabras del cura y asegura que "no hay más culpables que los terroristas" y que "la tarea de la Iglesia es estar al lado de las víctimas y del pueblo que sufre"

Comunicado del arzobispado de Madrid

«La tarea de la Iglesia es estar al lado de las víctimas y del pueblo que sufre»

A raíz de la polémica suscitada por las palabras del sacerdote de la diócesis Santiago Martín, el Arzobispado de Madrid manifiesta que:

1. Como subrayó el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en la Misa por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, en estos momentos tenemos que estar unidos.

2. No hay más culpables que los terroristas; quienes solo buscan generar miedo y odio y cuyo comportamiento es intrínsecamente perverso, como recordó el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la Eucaristía de La Almudena.

3. El Señor nos dice: «No he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo». Frente a la lacra del terrorismo, la tarea de la Iglesia es estar al lado de las víctimas y del pueblo que sufre, y recordar la dignidad de todo ser humano.