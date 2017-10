Cañizares califica el referéndum del 1-O como "acto de sedición"

(Jesús Bastante).- En mitad de informaciones que hablan de la posibilidad de la interlocución de los cardenales Osoro y Omella para encontrar salida al conflicto en Cataluña, los otros dos purpurados españoles, Ricardo Blázquez y Antonio Cañizares, han intervenido en la crisis catalana, abogando por el diálogo pero, en el caso de Cañizares, denunciando el "acto de sedición" por parte de la Generalitat.

Así, el cardenal Cañizares ha calificado el referéndum del 1-O como "un acto de sedición, un fraude, una traición, un golpe contra el estado de derecho, una vulneración de la normalidad constitucional de la nación y convivencia en libertad de todos los españoles" En opinión del vicepresidente de la CEE, lo acontecido el pasado domingo, con las implicaciones futuras que conlleva para la unidad de España, supone "un acto que rompe, origina heridas y confrontación entre las familias, entre los amigos y vecinos; o una serie de actos reprobables, contrarios a la verdad".

En una tribuna publicada en La Razón, y que este domingo aparecerá en la revista diocesana Paraula, Cañizares muestra su "intenso e inmenso dolor, como una daga de dolor intenso", lo sucedido "en España y, dentro de ella, en la querida Cataluña".

El arzobispo de Valencia, quien este domingo aseguraba que "España no es sin Catalunya ni Catalunya sin España", ha endurecido su discurso tras los hechos del domingo. "Los catalanes son inseparables del resto de españoles, son nuestros hermanos muy queridos", manifestaba el domingo Cañizares, quien pedía por "la reconciliación y la unidad, que Dios concede y quiere, para que sea posible la convivencia y la concordia" en Cataluña.

Tres días después, el cardenal de Valencia agregaba que "cuando otras veces he reconocido la unidad de España como un bien moral, porque lo es y negarlo es ir contra la verdad y contra Cataluña y la diversidad de pueblos, regiones, comunidades, e inhibirse del bien común para exaltar el bien particular en detrimento de los otros, cuando he reconocido públicamente este bien moral digo, estoy peleando a favor de Cataluña y del conjunto unido de pueblos y comunidades autónomas que somos".

Por ello, el purpurado, "por fidelidad a la verdad (...), siento no poder justificar un pretendido derecho a decidir que no tiene en cuenta el bien común, precisamente porque desvertebra y debilita el conjunto que entraña el bien común". Para Cañizares, "poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las consecuencias que esta acción podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha defendido que "la concordia es posible". El cardenal de Valladolid coincide con el Rey en defender el orden constitucional, pero apunta que no está reñido con buscar el diálogo y no descarta como solución al conflicto con Cataluña, que se reforme la Carta Magna.

"La Constitución no es un texto eterno. La palabra de Dios existe para siempre, pero el texto constitucional no, puede ser perfectamente reformado por los cauces que la misma Constitución prevé", subraya el purpurado.

El presidente de la CEE se ha mostrado convencido de que "la concordia es posible hoy, es el momento de asegurar el orden constitucional y también es el tiempo de la búsqueda del consenso, del diálogo, no son realidades que se excluyan, el respeto al orden constitucional y buscar entre todos la respuesta más adecuada".