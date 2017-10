Jaume Pujol pide a su clero que no utilice los "lugares sagrados" para "cuestiones políticas"

(JMV/Acn).-Tras la 'performance' del párroco de Vila-Rodona, revestido de alba y estola, mientras en su iglesia se hacía el recuento de votos del referendum, el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol ha salido a la palestra pública, con unas declaraciones claras y tajantes. El prelado catalán pide que no se involucre la Iglesia ni se utilicen los "lugares sagrados" para "cuestiones políticas".

En una carta enviada este viernes a los diáconos y sacerdotes de la archidiócesis, Pujol les hace un llamamiento a ser un elemento "de unión" y "no tomar públicamente posiciones de enfrentamiento porque son, remarca," pastores de todos los fieles " .

El Arzobispo afirma que no quiere prohibir lo que se haga en conciencia, pero pide prudencia y consultar las decisiones que afecten a la institución. "Pienso que todos estamos sufriendo mucho estos días, y no sabemos hacia dónde irá todo este proceso. Tanto si mantenemos una posición como otra tengo el convencimiento de que nos viene a la mente la pregunta: ¿Qué debemos hacer? Delante del Señor he pensado eso. Recemos, y hacemos rezar (...) Tengamos fe en la oración", señala Pujol en la carta hecha pública este viernes.

El Arzobispo de Tarragona pide no tomar públicamente posiciones "que nos enfrentan". "No olvide que somos pastores de todos los fieles. Nuestras opciones personales, totalmente legítimas si están tomadas en conciencia, no deberían aflorar en estos momentos. Seamos elementos de unión, no de desunión ", añade.

Pujol llama a no involucrar a la Iglesia, "que es madre de todos", ni a utilizar los lugares sagrados para cuestiones políticas. "No me gusta ni quiero prohibir lo que se haga en conciencia y bien pensado y dentro de la ley de la Iglesia, pero os pido que seáis prudentes y que consultemos las decisiones que pueden afectar a la visión que la gente tiene de la Iglesia . Nosotros no somos propietarios, sino administradores", remarca. El arzobispo concluye su carta con una llamada a "intensificar la oración" durante el fin de semana.

El pasado domingo, Pujol expresó con un tuit que la situación de violencia que se vivió en Catalunya era "deplorable", en alusión a las actuaciones de la Guardia Civil y de la policía española para cerrar los colegios electorales del 1-O. Además, el arzobispo llamó a detener la violencia y los enfrentamientos, y apostó por encontrar una salida "pacífica" y "democrática" a la situación.

Texto de la carta de monseñor Pujol

Als tots els preveres i diaques de l'arxidiòcesi de Tarragona

Molt estimats tots en el Senyor,

Us escric aquestes lletres perquè sento la necessitat de compartir algunes coses en aquests moments tan importants per al nostre país.

Penso que tots estem patint molt aquests dies, i no sabem cap on anirà tot aquest procés. Tant si mantenim una posició com una altra tinc el convenciment que ens ve al cap la pregunta: Què hem de fer? Què de fer jo?, em pregunto constantment. Davant del Senyor he pensat això.

Resem, i fem resar. Ho llegíem ahir a l'evangeli de la missa del dia de témpores d'acció de gràcies i de petició: «Demaneu i Déu us donarà, cerqueu i trobareu, truqueu i Déu us obrirà» (Mt 7,8). Tinguem fe en la pregària.

Després, siguem sembradors de pau, ajudem a fer germanor, a parlar d'allò que és més nuclear de la nostra fe, d'allò que ens uneix: «Que ens estimem els uns als altres com Jesús ens va estimar.»

No prenguem públicament posicions que ens enfronten. No oblideu que som pastors de tots els fidels. Les nostres opcions personals, totalment legítimes si estan preses en consciència, no haurien d'aflorar en aquests moments. Siguem elements d'unió, no de desunió.

No hi involucrem l'Església, que és mare de tots, ni fem servir els llocs sagrats per a qüestions polítiques. No m'agrada ni vull prohibir allò que es faci en consciència i ben pensat i dintre de la llei de l'Església, però us demano que sigueu prudents i que consulteu decisions que poden afectar la visió que la gent té de l'Església. Nosaltres no som propietaris, sinó administradors.

Per a aquest cap de setmana, intensifiqueu la pregària. Us recomano aquesta oració o una altra de semblant: «Oh Déu, que teniu cura de tothom com a bon Pare; concediu que tots els homes, ja que tenen un mateix origen, formin una sola família en la pau i que visquin units amb un sol amor fratern» (Col·lecta missa per la pau i la justícia).

Amb tot el meu afecte, la meva benedicció,

† Jaume Pujol Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat