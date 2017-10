El arzobispo de Toledo, ante la posible declaración de independencia: "No hay razones para la ruptura"

(J. B./Ep).- "Sería peor el remedio que la enfermedad". El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha advertido de los "males" que traería consigo una hipotética declaración unilateral de la independencia de Cataluña. A pocas horas de que el president Puigdemont aclare la incógnita, el primado advierte del "enfrentamiento y el debilitamiento de la sociedad catalana" que traería consigo.

Durante una rueda de prensa, el prelado ha afirmado que "no hay razones para la ruptura", por mucho que "haya nacionalistas deseosos de la independencia". Otra cosa es cómo va a actuar finalmente el Gobierno si se da la DUI. "Nos parece que no hay ninguna contradicción fortísima en que una parte de España tenga unas características con las que pueda pervivir en una misma nación con otras partes de del país", subrayó.

"¿Cómo no voy a estar a favor de un diálogo?", recalcó el arzobispo de Toledo, quien no obstante incidió en que "los que han roto el sistema constitucional y con el Estatuto ha sido la Generalitat, la presidenta del Parlamento y los que dentro de ese Parlamento hicieron esa votación. Cada uno tiene su responsabilidad".

Por último, ha dicho que no cree que el sentir de estos centenares de sacerdotes catalanes sea mayoritario. "Mis hermanos obispos catalanes están sufriendo mucho", ha zanjado el primado de España.



Por otro lado, en su escrito dominical, bajo el título 'Tristeza', el arzobispo de Toledo reclama a los políticos que "no metan al resto de la población en lo que son sus intereses". En su opinión, si hubiera una sociedad civil mucho más fuerte, los políticos "pensarían más en tomar decisiones que luego recaen sobre todo en el pueblo español". "Los políticos son necesarios, es indudable, pero tendrían que pensar las cosas mucho mejor".

"Yo no sé si se debe reformar la Constitución y tampoco me escandalizará si se hace, pero me apena muchísimo, y me indigna, que empecemos de nuevo a no tener un punto de referencia que no sirva para resolver y no para romper", recalca Braulio en su escrito, donde constata que "es mejor una España unida, por muy diversa que sea, que desgajada en partes, aunque esas partes tengan peculiaridades muy ricas y que han de tenerse en cuenta".