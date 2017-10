Munilla reconoce la "legítima pluralidad" en Cataluña, pero pide "integrar sensibilidades"

(J. Bastante/Agencias).- Los obispos de Bilbao y San Sebastián, Mario Iceta y José Ignacio Munilla, abogaron hoy por "respetar el marco legal" en la crisis entre Cataluña y el resto de España. Durante su presencia en el foro Nueva Economía Fórum, Munilla ha reconocido "la legítima pluralidad" entre los fieles catalanes, pero ha añadido, citando al Papa, que "es necesario integrar sensibilidades que pueden ser distintas, pero no tienen por qué ser antagónicas".

"El respeto al marco legal es completamente necesario para la convivencia", declaró el obispo de San Sebastián, quien no obstante advirtió que a la Iglesia no se le puede pedir que tenga "una palabra política".

A su vez, Munilla recordó que la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero no se aplica de una manera indistinta en todos los casos, como en los casos de colonización o los casos de los pueblos que "han crecido juntos y que han tenido una convivencia común".

En el caso de la "secesión", debe ser discernido de una forma mucho más "prudente" que en los casos de "colonización" o "emancipación de las colonizaciones", agregó el obispo, quien pidió "conjugar y no contraponer" la convivencia común.

Por su parte, Mario Iceta, quien presentó a Munilla, evitó pronunciarse. "No me toca pronunciarme sobre aspectos políticos, porque no es mi campo", recalcó, aunque apeló a la necesidad de aplicar "una mirada a la realidad".

El obispo de Bilbao incidió en que "la sociedad civil antecede a las formas políticas", por lo que "nos hace falta un baño de realidad y ver la realidad civil y de las personas y ver lo que la sociedad civil pide". "Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios", culminó.