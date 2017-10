Jesús Fernández: “No he visto a ningún pobre ir a Cáritas envuelto en ninguna bandera”

(J. Bastante).- Parecía imposible que el tema de Cataluña no apareciera en la presentación de la Memoria de Cáritas. Y, finalmente, surgió. En la mesa, el obispo auxiliar de Santiago y responsable de esta asociación, Jesús Fernández, pidió "sensatez" a los políticos para alcanzar "consensos", admitiendo que hay "heridas" en la sociedad. Y lo hizo apelando a la realidad de los sufrientes: "No he visto a ningún pobre ir a Cáritas envuelto en ninguna bandera".

Preguntado por el particular, monseñor Fernández mostró su"preocupación que se vive" y, junto a la oración, instó a "una reflexión, parar esta vorágine y pensar un poco". En este sentido, el prelado pidió "a los responsables del Gobierno que se dejen guiar por la sensatez, la justicia y la fraternidad, con responsabilidad, sabiendo que es mucho más fácil a veces destruir que construir, y que se pueden tomar decisiones irreversibles".

"En este momento necesitamos consolidar un edificio construido durante siglos. Por lo tanto, diálogo desde la verdad y la justicia, para llegar a consensos", clamó el prelado.

Al tiempo, el auxiliar de Santiago ofreció la colaboración de la Iglesia "para curar heridas, porque parece que sí que las hay. Contemplamos una sociedad catalana fragmentada, y eso es doloroso para ellos, pero también para el resto de España".

Eso sí, Fernández trató de no restar protagonismo a la presentación de los datos de Cáritas, pidiendo que, "por un día, los protagonistas sean los pobres y los excluidos". Entre otras cosas, porque "cuando voy por la calle y hace frío, no he visto a ningún pobre ir a Cáritas envuelto en ninguna ninguna bandera. Los pobres nos piden reflexión, sensatez y caridad".