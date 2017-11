Maradiaga: "Tarancón y Francisco son dos pastores que apuestan por el diálogo, incluso ante la hostilidad"

(Jesús Bastante).- Es uno de los principales colaboradores del Papa Francisco en su proyecto de reforma de la Iglesia. El purpurado hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coordinador del grupo de cardenales que asesora al Papa (el famos C-9) abrió esta tarde, en la iglesia "24 horas" de San Antón, la semana-homenaje que Mensajeros de la Paz ha organizado para recordar al cardenal Tarancón.

El cardenal fue presentado por el director de RD, José Manuel Vidal, quien destacó las cualidades que, como buen salesiano, atesora Maradiaga: "Cercanía, sencillez, transparencia, empatía, confianza...".

"Los periodistas lo etiquetamos como 'papable', y en estos momentos es, sin duda alguna, uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del Papa Francisco", subrayó Vidal, quien recalcó cómo el purpurado "es como un abogado papal... Todo el mundo recurre a él para que le haga llegar al Papa, directamente, en mano, cartas, papeles, docuentos, denuncias de todo tipo... El cartero papal del mundo hispano".

Maradiaga no defraudó. "De la primavera del cardenal Tarancón a la primavera del Papa Francisco", fue la charla del cardenal hondureño. "Gracias a usted, padre Ángel, estamos recordando a un gran hombre de Iglesia, y a un gran pastor. Y digo recordar porque recordar es traer al corazón".

"Tarancón fue un hombre de Dios, que vivió para Dios y los hermanos, y nos ha dejado testimonio, nos ha dejado ejemplo", recalcó el purpurado, quien estuvo a punto de 'canonizar' al cardenal de la Transición."Estamos en un mundo extraño, se nos han confundido hasta las estaciones. Que no ocurra así en la Iglesia", recalcó Maradiaga, quien recordó que "la lluvia, en la Iglesia, también es indispensable".

"Veamos las dos primaveras, la del cardenal Tarancón y la del Papa Francisco", apuntó Maradiaga, quien calificó a Tarancón de "un testigo, y más aún, alguien que implementó el Concilio Vaticano II en España y Europa", al que "Pablo VI tenía un cariño y un respeto espectacular".

A Tarancón "le tocó sembrar, también ante la hostilidad", como hoy hace el Papa. "Supo dialogar con todas las opiniones, en ambientes difíciles, como cuando tras el asesinato de Carrero Blanco se decía aquello de 'Tarancón al paredón'".

"Él nos enseñó muchas virtudes, con su vida. La virtud de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza... y esa sencillez... Esas virtudes son las flores de una gran primavera", añadió, y más "en una sociedad que se enfrentaba a una transición difícil, y abrió una ventana, con opiniones tan diversas, y al mismo tiempo tan cerradas, el cardenal tuvo esa virtud tan especial de poder favorecer el diálogo".

Un diálogo que, hoy también, es necesario. "Hablar con distintas voces. A través del diálogo se puede llegar a una sinfonía", apuntó, criticando "la ideología del pensamiento único". ¿Y el Papa Francisco? "Pues también. El Papa se forma en un momento histórico difícil", en el que también se encontró "con el otoño, con el ostracismo".

"Tarancón fue un hombre de diálogo en medio de dificultades. El Papa Francisco también es un pastor que apuesta por el diálogo ante la hostilidad", concluyó Maradiaga, quien añadió que "una de las características de la primavera es la esperanza".

Tras la intervención de Maradiaga, se produjo la inauguración de la semana, que contó con la presencia del cardenal de Madrid, Carlos Osoro, quien quiso acompañar al padre Ángel en el homenaje a uno de sus antecesores en Madrid; del propio presidente de Mensajeros de la Paz; del presidente de la Fundación Pro Futuro, Juio Rimoldi; y de Juanjo Tarancón, el sobrino del cardenal de la Transición. También, en la mesa, el cardenal Sistach. Tras la inauguración, los asistentes visitaron la exposición en memoria de Tarancón que, esta semana, puebla los muros de San Antón.

El de hoy ha sido el primero de una serie de actos que quieren reivindicar la figura del cardenal Tarancón. Así, este martes tendrá lugar, a las 20 horas, una mesa redonda en la que se abordarán los vínculos de Tarancón con la política durante la Transición. Moderará Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, e intervendrán María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno; José Bono, ex presidente del Congreso; y Marcelino Oreja, ex ministro.

La semana se completará con la proyección (el miércoles 22 a las 19.30) de la película Tarancón, el quinto mandamiento, producida por RTVE, y con el I Encuentro Internacional de Periodistas Pro Papa Francisco, el jueves 23.

Dicho encuentro dará comienzo a las 16.30, con la conferencia ‘¿Cómo aprovechar las sinergias para apoyar a Francisco desde los medios?', de Antonio Spadaro, sj, director de La Civiltà Cattolica. A las 17.30, se hará lectura pública del manifiesto "pro Francisco" de los periodistas reunidos en el encuentro, y una hora después habrá un coloquio (‘Tarancón, el cardenal de la España conciliar y postconciliar'). Moderado por Juan María Laboa, catedrático de Historia de la Iglesia, en él intervendrán el padre Ángel y Julio Rimoldi, junto al cardenal Estepa, arzobispo emérito castrense.