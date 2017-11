José Bono: "Sin el cardenal Tarancón, la Transición hubiese sido de otra manera"

(José M. Vidal).-Sin el cardenal Tarancón, la Transición no hubiese sido posible. Lo dicen tres significados políticos y un sindicalista: María Teresa Fernández de la Vega, José Bono, Marcelino Oreja y Cándido Méndez. La ex vice cree que España "se merece tener más Tarancones". El ex presidente del Congreso asegura que "sin él la transición hubiese sido de otra manera". Y el ex ministro de UCD recuerda que "fue siempre un eclesiástico y un ciudadano".

Tras el homenaje de los cardenales, el de los políticos al cardenal Tarancón en la semana que le está dedicando Mensajeros de la Paz en la madrileña iglesia de San Antón.

La mesa redonda de políticos está moderada por el ex secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Flanqueado en la mesa por tres pesos pesados del universo político español. Nada menos que la ex viceprtesidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el ex presidente del Congreso, José Bono y el ex ministro de Exteriores, Marcelino Oreja.

El Padre Ángel les da la bienvenida y les agradece su presencia en San Antón. Y recuerda que el cardenal le aconsejó que su obra, Mensajeros de la Paz, fuese laica. Y cita una frase de su testamento: "Me gustaría que me recordasen como el hombre que ha querido unir, nunca separar; dialogar y no imponer".

El moderador, Cándido Méndez, inició la presentación, asegurando que Tarancón "fue una figura clave en la reconciliación" de España. Y que acometió una labor muy compleja y delicada: "Recuperar la libertad para la Iglesia católica, para que perdiera influjo político y ganase credibilidad social". Y "el método de Tarancón funcionó", concluyó el sindicalista.

José Bono, fue el primero en intervenir. Para el ex presidente del Congreso, "el mejor motodo de recordar al cardenal Tarancón, quizás sea contarles las notas que tomé de mis conversaciones con él".

Bono recuerda que el cardenal tuvo enemigos. Y muy poderosos. Por ejemplo, el ex ministro de Exteriores López Bravo, que fue a ver a Pablo VI y le dijo que "Tarancón era marxista". Pero el Papa salió en defensa del purpurado y mandó echar al ministro de la audiencia diplomáticamente.

Según Bono, "el segundo que dijo que era marxista fue Juan Pablo II", que un día se encontró con unas monjas, y al saber que eran españolas, les dijo: "Rezo mucho por un cardenal español, Tarancón, que es marxista".

Algunas otras frases de la notas de José Bono:

"Monseñor Guerra Campos le llamó nazi a Tarancón. Y éste le tachó de inmoral"

"No era de manera suaves ni trato afectado"

"Un párroco de pueblo listo"

"Socarrón de huerta que habitaba tras la sotana de Don Vicente"

"Tenía un fuerte sentido social"

"Era valiente. Ante los periodistas y los ministros era de una debilidad insuperable"

"Los mismos que le insultaban daban vivas al Primado y a otros hermanos suyos obispos"

"Aseguraba que Franco era un gallegazo..."

"Me dijo que los obispos de ahora tienen tortícolis de tanto mirar a Roma"

"Me cuenta que con Pablo VI hablaba muy a menudo..."

"También me contó que Juan Pablo II era hombre de verdades innegociables..."

"Me dijo también que Juan Pablo II le acusó de haber sido el responsable de haber contribuido a la aprobación en España de una constitución laica y atea"

"Era humano y le buscaron las aristas. Sin él, la Transición hubiese sido de otra manera".

"Entre Rouco y Tarancón, cualquier parecido sería de una coincidencia inesperada"





A continuación, interviene María Teresa Fernández de la Vega, que agradece la invitación al Padre Ángel "en este sitio tan especial".

Algunas de sus frases:

"El Padre Ángel me acompañó siempre, me apoyó siempre y en todo. Muy feliz de estar aquí"

"Tanto Tarancón como tú sois dos personas muy importantes y muy queridas"

"Y más estos días, que se ensalza a los políticos e la Transición...Hoy los tiempos también exigen excelentes políticos, pero no terminamos de encontrarlos"

"Un de los grandes actores de aquella transición fue Tarancón, cuyo objetivo fue modernizar la Iglesia y traer la democracia a España"

"Y lo hizo, trabajando por la apertura a las libertades y por la imagen de una Iglesia, que había sido cómplice del franquismo...Lo hizo con valentía. Era un verdadero demócrata, partidario de la pluralidad, creía en el debate y en la igualdad"

"Quiso separar la política de la Iglesia...Era un político y un hombre de Iglesia"

"Su posición fue fundamental para sacar adelante la democracia. Una democracia que no se topó con la Iglesia sino que caminó con ella"

"El disurso a la Corona es una pieza política memorable. Le pidió al Rey que lo fuese de todos los españoles y que favoreciese la concordia y la reconciliación...UN discurso que hay que leer. Incluso literariamente muy bello"

"Hoy, que hay fuerzas que amenazan la democracia, echamos de menos espíritus y personalidades tan valientes y comprometidas y tan generoso como fue Tarancón"

"También reivindicó la política social, la acción sindical y apoyó al movimiento obrero".

"Fue un hombre memorable, al que echamos mucho de menos. Este país se merece tener más Tarancones. Hagamos plegarias, para que, entre los políticos y los eclesiásticos, surjan más Tarancones"





El tercer en intervenir fue el democristiano Marcelino Oreja, amigo de Tarancón y uno de los artífices de los Acuerdos Iglesia-Estado.

Algunas de sus frases:

"Mantuve una relación muy estrecha con el cardenal Tarancón"

Recuerda que las relaciones Iglesia-stado sufrieron una criisis desde principios de los 60, con la llegada de Pablo VI al solio pontificio.

"El Papa le pidió a Franco que renunciase al privilegio de presentación de obispos y Franco no accedió. Desde entonces, hubo tensión entre ellos"

Oreja recuerda, asimismo, el caño Añoveros, que tras pronunciar uan célebre homilía, "Airas Navarro mandó un avión a Bilbao, para meterle en él y echarlo fuera de España. Parece que Franco se enteró y mandó que parase la operación".

"El Rey impone a Arias el ministro de Justicia (Garrigues) y el de Exteriores (Areilza)".

"El presidente del Gobierno Arias Navarro y el ministro de Exteriores Areilza practicamente no se hablaban"

"Dimite Arias y accede Adolfo Suárez y me pidieron consejo sobre lso problemas con la Iglesia. Y les dije: 'Es muuy fácil, que el Rey renuncie al privilegio de presentación y la Iglesia, al privilegio del fuero'".

"Informé a Tarancón de que iba a ser ministro de Exteriores"

"Tarancón siempre deseaba llegar a acuerdos"

"Aquellos Acuerdos los consulté a menudo con el cardenal Tarancón".

"Yo tenía que defender los intereses del Estado, pero creía que también tenía que defender los de la Iglesia"

"Los Acuerdos no son insconstitucionales, porque esperamos para aprobarlos, hasta el año 79"

"El Nuncio tenía ciertas vacilaciones y comenzó a ponerme pegas en los Acuerdos. El día 24 de diciembre llamé al Secretario de Estado y le dije que tenía problemas con el Nuncio. Tres días después se firmaron los acuerdos: el 3 de enero de 1979".

"Tarancón defendía los interes de la Iglesia y, al mismo tiempo los del Estado. Era un cardenal, pero también un ciudadano"

"Siempre me apoyé en él y él siempre me orientó en la buena dirección"





Cándido Méndez cierra el acto con unos breves comentarios.

"Tarancón era, sobre todo, un hombre de Iglesia. Y le asesta un golpe mortal al nacionalcatolicismo".

"En 1973 decía ya que "la separación Iglesia-Estado se produce a iniciativa de la Iglesia, que renuncia libremente a los privilegios, para rescatar su independencia".

"Merece nuestro eterno reconocimiento"

María Teresa añade dos cosas:

"La aconfesionalidad de la Constitución se consiguió gracias al cardenal Tarancón, mientras Don Marcelo se oponía y Tarancón tuvo que salirle al paso".

"Votar en el referendum constitucional es un acto político-social, no un acto religioso, dijo públicamente el cardenal"

El padre Ángel invita al sobrino de Tarancón, presente en el acto, a subir a la mesa. Juan José Tarancón da las gracias a los ponentes y se congratula de que "la gente todavía se acuerde de él". Y señala: "Desde el cielo, nos mirará con su sonrisa y con su pitillo en la boca y diciendo: Que Dios os lo pague"