Cañizares: "El independentismo ha suscitado odios que no existían"

(Jesús Bastante/Agencias).- "Los obispos debimos ser más claros ante el soberanismo", afirma el cardenal de Valencia y vicepresidente de la CEE, Antonio Cañizares. En una entrevista con La Razón, el purpurado se muestra rotundo al afirmar que "el independentismo ha suscitado odios que no existían".

En la entrevista, Cañizares subraya que "cuando se genera odio, eso no es ser cristiano", al ser preguntado por las declaraciones del ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, quien se apoyó en su fe para defender que no es partidario de la violencia. "Ni el señor [Oriol] Junqueras ni nadie puede decir que el secesionismo se apoya en la Iglesia".

Para Cañizares, "la enseñanza de la Iglesia es clara". "Cuando se genera odio, una violencia que no es simplemente violencia física sino agresión al contrario, eso no es ser cristiano". Y es que, en su opinión, "el independentismo ha suscitado odios que no existían".

El cardenal de Valencia afirma, además, que la secesión no es compatible con la fe católica. "Lo digo cuando se trata de países democráticos. No se puede ser católico en Italia y defender el secesionismo", sentencia.

Sobre la posición de la Conferencia Episcopal en relación al 'procés', subraya, la misma semana en que los obispos han hablado del tema en la Plenaria: "Deberíamos haber sido más claros". Este lunes, en rueda de prensa, sabremos qué se dijeron.

Finalmente, el vicepresidente del Episcopado no quiso valorar las posiciones del obispo de Solsona, Xavier Novell, aunque afirmó que "está confundido", y que "tergiversar la verdadera historia es no querer a Cataluña". Al tiempo, se mostró "muy dolido" por el hecho de que el 1-O algunas iglesias catalanas escondieran urnas del referéndum.