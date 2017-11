“Independentismo y unionismo son compatibles con el Evangelio”

(Jesús Bastante).- "La Iglesia no puede defender el independentismo, pero tampoco la aplicación del artículo 155 como ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal". Un manifiesto, suscrito por más de 200 cristianos catalanes -entre los que se incluyen varios sacerdotes y religiosos-, ha surgido como respuesta a las palabras de Ricardo Blázquez en la apertura de la Asamblea Plenaria del Episcopado.

El documento, que algunos de sus responsables trataron de entregar ayer al arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol (quien adujo no querer posicionarse en una cuestión política, según informa Diari de Tarragona) subraya cómo tanto el independentismo como el unionismo son "compatibles con el Evangelio", y añade que "la Iglesia no tiene que identificarse con ninguna de ellas".

Para los firmantes, "las dos opciones son políticas", pero "antes y en el fondo de éstas, están los derechos fundamentales individuales y colectivos que toda política tiene que respetar". En este sentido, denuncian cómo "en Catalunya estamos sufriendo una serie de injusticias que tenemos que denunciar", criticando tanto la aplicación del 155 como la destitución y encarcelamiento de miembros del Govern y de 'los Jordis'.

"El unionismo es legítimo y se puede defender con argumentos. Pero no se puede imponer, como no puede hacerlo el independentismo. Un fin no justifica cualquier medio", recalca el comunicado, que defiende el derecho a desobedecer las leyes injustas. "Si la ley es injusta, hay que cambiarla, y, si no se puede, está éticamente y en conciencia el derecho a desobedecerla, en tanto que sea injusta".

El texto concluye denunciando las "calumnias" que en su opinión se han vertido en las últimas semanas acerca del adoctrinamiento en las aulas y avisan de que "el silencio no es neutro", por lo que invitan a los creyentes a "defender la justicia, los valores democráticos y los derechos fundamentales".