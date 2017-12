Fallados los Premios ¡Bravo! 2017 de los obispos españoles

(CEE).- El Jurado designado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS) y constituido en Madrid el 4 de diciembre de 2017 ha otorgado los Premios ¡Bravo! que concede anualmente la CEMCS.

Con este galardón se reconoce, "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos" (Normas, art. 2).

A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el Jurado ha decidido otorgar los siguientes Premios ¡Bravo!:

Premio ¡Bravo! Especial: Julián del Olmo, por su trayectoria profesional y pastoral

Premio ¡Bravo! de Prensa: Antonio Pampliega, corresponsal de guerra por su compromiso social

Premio ¡Bravo! de Radio: Pepe Domingo Castaño, por su capacidad creativa en la comunicación radiofónica

Premio ¡Bravo! de Televisión: Sergio Martín, director de Los Desayunos de TVE

Premio ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías: Aleteia, portal de información y pensamiento católico

Premio ¡Bravo! de Cine: Converso, de David Arratíbel

Premio ¡Bravo! de Publicidad: Campaña Con los abuelos somos +Familia, de Hirukide

Premio ¡Bravo! de Música: Íñigo Pírfano, por su proyecto musical y solidario A kiss for all the world

Premio ¡Bravo! al Trabajo diocesano: Ex aequo, a la cobertura informativa de los años jubilares de Sto. Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz

El Jurado para la concesión de estos Premios ¡Bravo! ha estado compuesto por Mons. Joan Piris Frígola, obispo emérito de Lleida y miembro de la CEMCS, que actuó como presidente; y los vocales: Dña. Asunción Escribano, decana de la Facultad de Comunicación de la UPSA; D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E); D. Jesús de las Heras, director de la revista "Ecclesia"; Dña. Camino Cañón, directora de la BAC; D. José Luis Restán, director editorial de la Cadena COPE; D. Ulises Bellón, director del departamento de Prensa de la CEMCS; D. Juan Orellana, director del departamento de Cine de la CEMCS; y D. José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información y del Secretariado de la CEMCS, que actuó como Secretario del Jurado.

La entrega de los premios ¡Bravo! tendrá lugar el próximo día 22 de enero, en el Salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.