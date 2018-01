Andalucía Diversidad denuncia la homofobia de los obispos andaluces

Andalucía Diversidad ha denunciado hoy la continua homofobia de la Iglesia andaluza tras el comunicado de los Obispos del Sur, en el que se hace una dura crítica a la recién aprobada ley autonómica que garantiza los derechos del colectivo LGBT.

Esta ley, aprobada hace unas semanas, garantiza los derechos del colectivo LGBT en Andalucía, tras lo cual los obispos han criticado duramente el documento, con afirmaciones como que en el mismo "se obliga a asumir y colaborar con la ideología de género".

Antonio Ferre, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones LGBT (Andalucía Diversidad), ha declarado que "la mayor parte de la sociedad y de los partidos políticos han visto en la aprobación de esta importante ley un gran avance en los derechos humanos LGBT, en un gran paso para acabar con la histórica discriminación que ha sufrido y sufre nuestro colectivo".

Ha añadido que "sin embargo, la Iglesia católica, una vez más, no es capaz de aceptar la realidad existente y sigue erre que erre en su afán de no querer reconocernos como un colectivo con plenos derechos".

En el comunicado enviado por los obispos se llama a la sociedad a "no permanecer pasivos ante el peligro que suponen los postulados de la mencionada ley para la libertad religiosa, de educación y de pensamiento".

Ante eso, Andalucía Diversidad ha contestado que "nada más lejos de la intencionalidad de esta nueva norma, cuyo objetivo es equiparar y reconocer todos los diferentes tipos de identidad y de orientación sexual, sin que esto suponga un hándicap para nuestro colectivo".

"Se pretende, como es de justicia, perseguir las agresiones y las discriminaciones que sufrimos y la Iglesia quiere que la sociedad civil se levante contra lo que es justo", ha dicho Ferre.

También critican a los obispos por decir que la ley "asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que pretende eliminar los conceptos de varón y mujer, separando la identidad de la corporalidad, intentando así deconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia".

Ante esta serie de "despropósitos", Andalucía Diversidad afirma que "parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que seguir escuchando afirmaciones como estas, que tergiversan la realidad y los objetivos de esta nueva ley".

"Nadie quiere acabar con los conceptos que la Iglesia católica pueda o no tener, simplemente queremos poner de relieve que absolutamente todos somos iguales, no somos menos por tener una determinada orientación o identidad sexual, como parece que quieren transmitir los obispos, y no vamos a permitirlo", ha finalizado Ferre.

(RD/Efe)