90 años de Pedro Casaldáliga, 90 años de "un excepcional testigo del Evangelio"

(Jesús Bastante).- Noventa años de Evangelio. De vida subversiva y esperanzada. De memoria y de futuro. Noventa años del 'obispo de los pobres'. Pedro Casaldáliga nació un 16 de febrero de 1928 y hoy, víspera de su onomástica, la iglesia de San Antón rindió un más que merecido homenaje al apóstol de la Amazonía.

Un reconocimiento de los suyos, y un reflejo de la Iglesia que todavía no se ha aplicado el Concilio ni la primavera franciscana. Sin presencia de la jerarquía, un obispo español, seguramente el más conocido y respetado de todos, celebra 90 años. Acompañado de su 'hermano párkinson' y, desde miles de kilómetros de distancia, por los fieles que llenaban la parroquia '24 horas' del centro de Madrid.

Justo un día después de celebrar el Miércoles de Ceniza, y con las reliquias de San Valentín aún presentes en el altar, una imagen de Casaldáliga en pie (siempre en pie), junto a las de otros pastores, como el propio Francisco o el cardenal Tarancón, acompañaban al padre Ángel; a Vicente Martín, vicario provincial de los agustinos (que hoy acompañan a Pedro en Sao Félix); y a Jesús, claretiano como Casaldáliga, quien mostró su alegría por ver cómo "Pedro, en su fragilidad, y en su salud, siempre débil, llega a cumplir 90".

"A él no le gustaría que le mencionáramos mucho, pero sí que con la excusa de su cumpleaños hablemos del Evangelio", relató el religioso. "Estamos ante un hermano caminante, como nosotros, que ha tenido que elegir muchas veces, y que eligió bien". "Pidamos también a Jesús que nos ayude a caminar mejor, como hemos aprendido con Jesús, a través de Pedro, contemplando su testimonio", señaló.



Padre Ángel: "Casaldáliga es la bondad personificada, siempre pendiente de todos"

Por su parte, el padre Ángel destacó que "he querido y admirado a Casaldáliga desde siempre. Me identificado con ese obispo rompedor, rebelde, entregado en cuerpo y alma a los más pobres y que prefería pedir perdón a pedir permiso. Encajaba a las mil maravillas con la idea que siempre tuve del obispo hermano, padre y servidor de los empobrecidos".

El presidente de Mensajeros de la Paz recordó cómo "hace siete meses pude cumplir el sueño de visitarlo a su casa de Sao Felix do Araguaia. Por diversas circunstancias se iba aplazando el viaje. Pero, a medida que tanto él como yo cumplíamos años, sentía más la urgencia de ir a verlo". Finalmente, pudo hacerlo.

"Encontré a un Don Pedro lúcido, que me reconoció a la primera. Le besé las manos, como se las besa a un santo. Él me puso su mano en la cabeza y me susurró, con ese hilillo de voz casi inaudible: "Te quiero, Ángel. Gracias por venir a verme. Comunión y fraternidad". Sentí su caricia en la cabeza y se me quitaron, al instante, todos los males", recordó el padre Ángel.

Tal vez el Papa llame a Casaldáliga, o quizá no lo haga. Quizá, como sueña el padre Ángel, Francisco acabe creándole cardenal, "o un gesto parecido",porque "no creo que haya nadie en la Iglesia actual que se lo merezca más que él", que destacó como "icono de la solidaridad, por profeta, por poeta de la liberación, por defensor de los pobres, los indios, los indígenas, los negros o las mujeres".

Y es que, a través de Paulo Gabriel, el agustino que vivió con Casaldáliga muchos años, el Papa le mandó este saludo: "Dígale que lo llevo en el corazón". Pero, ahora, por su cumpleaños 90, "oír la voz de Francisco sería para él y para todos nosotros un detalle de amor". Y... quién sabe.

Sea como fuere, recordó para RD el padre Ángel, "me duele el que haya tenido que esperar a la llegada de Francisco, para sentirse amado y querido en su propia Iglesia, cuando la verdad es que su lucha desde joven fue como la de Cristo con el látigo en el templo".

Porque "Casaldáliga es la bondad personificada, siempre pendiente de todos (...). A pesar de su enfermedad, tiene energía, sabe lo que dice, dice lo que quiere y sigue siendo fiel a su credo, a la utopía de Jesús y al Reino". "¡Felicidades, Don Pedro! Y que vivan sus causas, que, como usted dice, "valen más que su vida", acabó el sacerdote.

Provincial de los agustinos: "Un excepcional testigo del Evangelio"

Finalmente, Vicente Martín leyó un mensaje del prior provincial de los agustinos de Madrid, Miguel Ángel Orcasitas, en el que recalcó cómo "Pedro Casaldáliga ha sido, y sigue siendo, fuente de inspiración para los hermanos agustinos del vicariato de Brasil, como lo es para muchos cristianos dentro y fuera de Brasil".

"Este frágil obispo de una humilde diócesis constituye un referente para todos y cada uno de los hermanos", añadió Orcasitas, que apuntó cómo los agustinos de Brasil "tienen decidido seguir acompañando" a Casaldáliga, "un excepcional testigo del Evangelio".

Como no podía ser de otro modo, la celebración terminó con el canto del "Cumpleaños Feliz", roto por un rotundo aplauso de todo San Antón. De todos los que, en dom Pedro, ven a ese testigo del Evangelio de Jesús. Noventa años no son nada.