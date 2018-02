Muere Jaume Botey, un referente de la lucha social

Jaume Botey, activista, teólogo, político, profesor y uno de los impulsores de la plataforma Aturem la Guerra, murió este jueves por la noche a los 78 años, lo que ha generado un alud de reconocimientos a su trayectoria desde partidos políticos y entidades sociales de Catalunya.

Botey, que nació en Barcelona en 1940, falleció coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la manifestación en la capital catalana contra la guerra de Irak, convocada por la plataforma ‘Aturem la Guerra', de la cual fue uno de los principales impulsores.

Se estableció en el barrio de Can Serra de l'Hospitalet, ciudad de la que fue el primer concejal de enseñanza de la democracia (1979-1983) por el PSUC y, posteriormente, concejal en la oposición (1987-1995) en las listas de Iniciativa per Catalunya.

Muy vinculado a los movimientos sociales de la segunda ciudad de Catalunya, Botey fue promotor de las escuelas de adultos, de la Casa de Reconciliación, de la Asociación de Vecinos de Can Serra y del Centro de Estudios de l'Hospitalet.

Jaume Botey fue profesor del instituto de bachillerato Torras i Bages de Can Serra, entre 1968 y 1975 y, después, profesor de Historia de la Cultura y de Movimientos Sociales hasta 2015 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se doctoró en Filosofía.

Licenciado también en Teología y Doctor en Antropología, los últimos años fue miembro del equipo de Cristianismo y Justicia y presidente de la asociación ‘Cristianisme al segle XXI'.

El homenaje de Evaristo Villar

COMO SE QUIERE A UN HERMANO

A Jaume yo lo he querido como se quiere a un hermano;

no me preguntes por qué, nos bastaba solo mirarnos.

Compañeros en causas justas, militantes en tantas apuestas.

Cada día en plétora los desafíos, cada persona un manantial de promesas.

Mientras la gente gime y llora, ninguna institución es eterna:

hay que transformar este mundo, hay que rehacer esta Iglesia.

¡Y tú te vas ahora, hermano, cuando el invierno es más recio!

¡Cuando la semilla aún dormita bajo la nieve y el hielo!

Quién nos gritará desde las raíces de este mundo desquiciado?

Quién nos convocará a plantarle cara al maldito imperio del mercado?

Cuando volvamos a Redes y ya no te veamos dentro

envidiaremos al cielo que te nos ha robado en secreto.

Y tú ahora te vas, Jaume, con el corazón de humanidad lleno

Y a mí me queda la pena esperando un nuevo encuentro.