Juan José Laborda: "La demoscopia ha sustituido a la democracia"

(Jesús Bastante).- ¿Ha muerto el bipartidismo? ¿Es posible una nueva política? ¿Hay que reformar la Constitución? Las instituciones políticas, ¿tienen futuro en la España del siglo XXI? Estas fueron algunas de las cuestiones abordadas en 'Un nuevo paradigma sociopolítico: de la adscripción ideológica a la identidad generacional', primera edición del Foro de Encuentros Interdisciplinares que esta tarde reunón en la sede de la Fundación Pablo VI a representantes de distintos partidos políticos.

Un encuentro que gozó llenó la sala Jacques Maritain de la Fundación, y que congregó en un mismo foro al ex presidente del Senado, Juan José Laborda; el diputado del PSOE Ignacio Urquizu; la diputada del PP Sandra Moneo; y la representante de Ciudadanos Marta Martín, quien sustituyó a última hora a Juan Carlos Girauta, a quien la sesión de control al Gobierno impidió participar en el acto.

Todos ello, moderados por Raúl Cancio, Letrado del Tribunal Supremo y Académico de Jurisprudencia y Legislación, y con la asistencia, entre otros, del portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo; políticos como Eugenio Nasarre y teólogos como Juan Mari Laboa. Todo un ejemplo de diálogo político abierto, y convocado por una institución de la Iglesia católica.

"La demoscopia ha sustituido a la democracia", lanzó, provocador, Laborda, quien posteriormente (el resto de invitados tenían comisión parlamentaria en el Congreso por la tarde) mantuvo un interesante coloquio con los asistentes. Por su parte, Marta Martín sostuvo que "estamos viviendo un cambio de tendencia clarísimo", que surge del 15M y que supone la apertura de "una brecha generacional" en la intención de voto de los españoles.

"Hay una generación desafecta con las líneas partidistas clásicas, y también se han roto los ejes ideológicos izquierda-derecha", apuntó la diputada de Ciudadanos. "Hay al menos cuatro Españas, pero dos muy claras: la del bipartidismo PP-PSOE, y el resto de votantes, menos aferrados al voto 'fiel'".

Por su parte, Sandra Moneo mostró sus dudas acerca de la muerte de la "antigua política". "Responde a un momento determinado, con errores de los partidos tradicionales, como la corrupción", admitió la diputada popular, quien pidió "una reflexión sobre si hemos sabido responder con suficiente contundencia o rapidez", ante esta lacra. Pero, también, "por ver qué ofrecen en realidad los partidos 'nuevos'". En este punto, Moneo advirtió de la posibilidad de que "se instale una política basada en la felicidad personal, frente a los derechos, las libertades de todos o los principios".

Para Ignacio Urquizu, son visibles "tres rupturas" en la sociedad española. La primera, política, "con distintas expectativas sobre la democracia, entre los que la asocian al bienestar, y quienes la vinculan a la política". La segunda, "de los digitales frente a los analógicos". Finalmente, la tercera fractura, la de "la primera generación que cree que va a vivir peor que sus padres, y que piensan que el contrato social en España se ha roto".

"La nueva política hace que todo vaya a mucha velocidad, y a veces no nos hadado tiempo a entendernos" apuntó el diputado del PSOE, quien sostuvo que "no sé si volveremos al bipartidismo, o si éste será otra cosa. Si los que estamos en política no somos capaces de comprenderlo, el país lo va a notar, y las generaciones nos pedirán explicaciones".

Para Laborda, la ruptura del consenso se produjo a partir de 1996, cuando Felipe González se retira y "perdimos la oportunidad de recomponer un sistema de partidos políticos". En opinión del veterano político, "debíamos pasar de un discurso heroico a otro racional, pero nada se hizo: todo el mundo quiso encontrar a un superlíder que resolviera los problemas, y eso no resuelve nada. Lo que hay que hacer es buscar partidos donde existan instituciones y control, más allá de los personalismos".

En este punto, el moderador Raúl Cancio abordó la posible reforma de la Constitución. Para Marta Martín, "no es necesario validarla, pero sí adaptar el consenso para cada generación". Esto es: "arbitrar mecanismos desde el poder legislativo para que todas las generaciones se sientan identificadas e incluidas en esa Carta Magna". En opinión de Ciudadanos, éste es el mayor reto, junto a la cuestión territorial.

"No debemos tener miedo a reformar la Constitución, pero sabiendo qué y para qué", apuntó Sandrá Moneo, quien reivindicó que la Cosntitución del 78 "sigue siendo un instrumento extraordinariamente válido. Los españoles somos muy dados a flagelarnos, pero éste es un gran país, con un modelo muy sólido".

En este punto, ambas formaciones entraron en una trifulca acerca de la reforma de la Ley electoral, mientra Urquizu (PSOE) volvía a centrar el tema, apuntando que "las constituciones cambian porque surgen nuevos problemas", y recalcando que "la mayor parte de los problemas del país no se resuelven reformando la Constitución, sino con leyes orgánicas".

Reflexionando sobre los partidos políticos, el diputado socialista apuntó que "hemos caído en la endogamia, no estamos a la altura de las circunstancias", y se preguntó por qué los profesionales más válidos no entran en la política. "Los partidos no son interesantes".

"Hoy en día, la política actúa casi como un jíbaro ante la gran multitud", concluyó Laborda. "Si acaso, la gran política sería la europea, porque la política nacional se ve claramente impotente". El ex presidente del Senado subrayó que, "desde Maquiavelo, sabemos la diferencia entre política y poder. Lutero decía que el poder es el diablo. La política debería ser un arte para controlar al poder, y hoy no lo es, porque el poder se escapa a la política.... y la incertidumbre es la actitud de nuestro tiempo".