Osoro: "Hice todo lo posible para conseguir que el orden constitucional se respetara en Cataluña"

(Jesús Bastante).- El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, afirmó esta mañana que "hice todo lo posible para conseguir que el orden constitucional se respetara en Cataluña". En una entrevista en Antena 3, el arzobispo admitió que realizó tareas de mediación con todos los sectores implicados. "Hablé con todos, absolutamente con todos los que tienen alguna responsabilidad".

"No sé si las autoridades catalanas pidieron mediación (al Vaticano)", confesó Osoro, quien se mostró dispuesto a "ser cauce de diálogo", pero siempre "para respetar lo que los españoles hicimos: tener una Constitución que nos hizo convivir a todos".

"Muchos antes que nosotros, los españoles se pusieron de acuerdo, y hemos tenido años de dicha y convivencia", recalcó el cardenal de Madrid, quien dejó claro que "la normalización de la sociedad pasa por el respeto a la ley".

Sobre el papel de la Conferencia Episcopal, Osoro subrayó que de mediación "no se ha hablado" y apuntó que "estamos haciendo todo lo posible para avalar el orden constitucional". Ello no impide que se dialogue, porque "el diálogo siempre es necesario. El Papa está diciéndonos que debemos ser capaces de construir la cultura del encuentro, pero ese diálogo tiene condiciones, límites".

¿Cuáles son? "La normalización de la vida social supone y exige el respeto a la ley, y los españoles tenemos una ley que se estructuró en un diálogo abierto, con personas muy diferentes, que venían de un momento de la transición muy importante", zanjó.

En otro orden de cosas, el arzobispo de Madrid recalcó la estupenda relación que mantiene con la alcaldesa, Manuela Carmena, y lamentó los ataques a lo religioso en virtud de la libertad de expresión. "Todo aquello que no respeta lo que es sagrado para los demás, no ayuda a la convivencia, no nos ayuda", apuntó..

"Todos los creyentes y no creyentes, de la religión que sea, tienen que poder vivir con naturalidad su fe en público, y ser respetados, eso es esencial en la convivencia de un pueblo. Cuando esto se extralimita, es malo para todos", añadió. "Todo lo que rompa la vida del otro, no debe hacerse".

Finalmente, el cardenal de Madrid reivindió la 'projimidad', con dos partes esenciales. De un lado, "el encuentro con los discípulos de Emaús con Jesús". Después, "la parábola del Buen Samaritano", que supone que "yo pueda recoger a todo el que está tirado, sea quien sea, sin preguntarle qué ideas tiene. Hay que llevarle a una posada para que le cuide, y encargarme con todos los medios que yo tenga de él".