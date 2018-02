El Ayuntamiento de Sevilla revisará los bienes de la Iglesia

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una moción promovida por Participa e IU para que el Consistorio solicite a los registros de la propiedad el listado completo de los bienes inmatriculados a su favor por la Iglesia católica, pese a carecer de título expreso de propiedad sobre los mismos.

Los portavoces de ambas formaciones han recordado que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó aquella moción con el respaldo del Gobierno local conformado entre el PSOE e IU, y de todas las fuerzas de oposición, es decir el PP, Ganemos Córdoba, Ciudadanos y UCOR.

Desde la plataforma promotora de esta petición recuerdan, por cierto, que el actual arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, era el responsable de Patrimonio de la Iglesia cuando el Gobierno del popular José María Aznar modificó la Ley Hipotecaria para "extender a los templos de culto la posibilidad de ser inmatriculados".

Y no sólo eso, la plataforma también señala que, al poco de ser nombrado arzobispo, Asenjo "inscribió en el Registro de la Propiedad la finca urbana formada por la Catedral de Sevilla, la Giralda y el Patio de los Naranjos, unos espacios que siempre fueron públicos y de los que los sevillanos han podido disfrutar históricamente de manera gratuita. Pero ahora la Archidiócesis cobra por su acceso".

El Arzobispado de Sevilla, por su parte no considera que exista "ningún inconveniente" en la ejecución de la moción. Según fuentes de la Archidiócesis, la Iglesia "ha cumplido la ley" y el proceso realizado se encuentra "dentro de la legalidad", por lo que manifiesta que "no hay nada que ocultar".

"No existe ningún inconveniente en la diócesis, parroquias o hermandades en que se acceda a esa información porque no hay nada que ocultar", indicaron las mismas fuentes, que dejaron claro que no hay "ningún problema en ese sentido" .

La moción, promovida por la vía de urgencia, ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos municipales salvo en el caso del PP, que ha votado en contra. Durante el debate plenario, Daniel González Rojas ha avisado de que aunque estas inmatriculaciones hayan sido "legales", no resulta "legítima la apropiación de bienes inmuebles" por parte de la Iglesia "sin ningún título de propiedad". Así lo ha manifestado también Susana Serrano por Participa, reclamando además al Gobierno local del PSOE que aclare "cómo considera que se debería proceder en el futuro", una vez se conozca el citado listado.

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha expuesto de su lado que pese al carácter "supuestamente inocuo" del contenido de la moción, se trata de una propuesta "muy peligrosa para el futuro de los bienes de la Iglesia". Por eso, ha criticado que el PSOE se abstuviese a la hora de votar si procedía o no abordar la moción por vía de urgencia, pero después apoyase la aprobación de su contenido. A su juicio, el PSOE intenta "evitar este debate en plena Cuaresma", lo que le ha llevado a retar a los socialistas a "decir a las hermandades que defienden que se empiece a tocar los bienes de la Iglesia".

"Ustedes dan palmaditas en la espalda, pero luego atentan contra el patrimonio de la Iglesia, dando vuelo a plataformas que pretenden quitarle patrimonio a la Iglesia", ha criticado, alegando que el PP sí defiende a la Iglesia y sus valores.

El portavoz del Grupo socialista, Antonio Muñoz, ha defendido de su lado que no hay que "temer una petición de información", manifestando que el PP apoya la media "por interés general, por transparencia y por coherencia". En paralelo, ha recordado que el Grupo popular del Ayuntamiento de Córdoba apoyó esta misma propuesta, criticado que el PP de Sevilla intente "patrimonializar determinadas cuestiones o tradiciones religiosas de la ciudad".

(RD/Ep)